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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мурсия - Атлетик
Мурсия - Атлетик: обзор матча 07 мая 2008
Мурсия
07.05.2008, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
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Статистика матча Мурсия - Атлетик
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Матчи команд
Мурсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нуэва Кондомина
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