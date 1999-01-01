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    Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»

    ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию» (5:0) во втором товарищеском матче на зимнем сборе в Кампоаморе.

    По разу отличились хавбеки Никола Влашич и Бактиер Зайнутдинов, нападающие Чидера Эджуке и Илья Шкурин, а также полузащитник Тигран Аванесян.

    Следующим соперником ЦСКА на первом зимнем сборе станет тбилисский «Локомотив». Игра состоится 5 февраля.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Мурсия (Испания) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Влашич, 8; 2:0 – Зайнутдинов, 33; 3:0 – Эджуке, 63; 4:0 – Шкурин, 80; 5:0 – Аванесян, 83.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5719

      серега кашин 20 минут назад

      обыграли гранда европейского футбола

      0
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      Рейтинг: +1761

      evgevg13 35 минут назад

      Мурсия??? "Достойный" соперник.

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