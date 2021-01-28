Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»

ЦСКА разгромил испанскую «Мурсию» (5:0) во втором товарищеском матче на зимнем сборе в Кампоаморе.

По разу отличились хавбеки Никола Влашич и Бактиер Зайнутдинов, нападающие Чидера Эджуке и Илья Шкурин, а также полузащитник Тигран Аванесян.

Следующим соперником ЦСКА на первом зимнем сборе станет тбилисский «Локомотив». Игра состоится 5 февраля.

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) – Мурсия (Испания) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Влашич, 8; 2:0 – Зайнутдинов, 33; 3:0 – Эджуке, 63; 4:0 – Шкурин, 80; 5:0 – Аванесян, 83.