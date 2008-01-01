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    Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Мурсию», Заболотный забил ударом через себя

    ЦСКА победил «Мурсию» (3:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.

    На 60-й минуте счет открыл Антон Заболотный – он отличился ударом в падении через себя. Спустя семь минут с передачи Хесуса Медины отличился Игорь Дивеев.

    Итоговый счет на 84-й минуте установил Владислав Яковлев.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Россия) – Мурсия (Испания) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 60; 2:0 – Дивеев, 67; 3:0 – Яковлев, 84.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6519

      R_a_i_n 9 минут назад

      Клинер нажрался и бъётся в экстазе!

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