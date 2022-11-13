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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Пасо - Мурсия
Атлетико Пасо - Мурсия: обзор матча 13 ноября 2022
Атлетико Пасо
13.11.2022, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Мурсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико Пасо - Мурсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Пасо
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
0 : 1
30.10.2024
Эльденсе
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Пасо
0 : 1
21.12.2022
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Мурсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Информация о матче
Стадион:
Нуэва Кондомина
Новости команд
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Атлетико Пасо
Мурсия
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Мурсию», Заболотный забил ударом через себя
2022.02.16 18:54
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы
2021.02.03 14:58
1
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»
2021.01.28 14:56
8
«Барселона» впервые за 32 года проиграла в гостях аутсайдеру, возглавляя Примеру
2018.09.27 09:34
5
Президент «Мурсии»: «Гути не возглавит мою команду, потому что станет новым тренером «Реала»
2018.06.09 10:05
2
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Мурсию», Заболотный забил ударом через себя
2022.02.16 18:54
3
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Мурсию» благодаря дублю Шкурина. Дивеев пропускал игру из-за травмы
2021.02.03 14:58
1
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять безответных мячей «Мурсии»
2021.01.28 14:56
8
«Барселона» впервые за 32 года проиграла в гостях аутсайдеру, возглавляя Примеру
2018.09.27 09:34
5
Президент «Мурсии»: «Гути не возглавит мою команду, потому что станет новым тренером «Реала»
2018.06.09 10:05
2
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