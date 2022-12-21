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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Пасо - Эспаньол
Атлетико Пасо - Эспаньол: обзор матча 21 декабря 2022
Атлетико Пасо
21.12.2022, среда, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико Пасо - Эспаньол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетико Пасо
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
0 : 1
30.10.2024
Эльденсе
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Пасо
0 : 1
21.12.2022
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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