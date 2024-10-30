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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико Пасо - Эльденсе
Атлетико Пасо - Эльденсе: обзор матча 30 октября 2024
Атлетико Пасо
30.10.2024, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Эльденсе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико Пасо - Эльденсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико Пасо
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
0 : 1
30.10.2024
Эльденсе
Испания. Кубок, 2 раунд
Атлетико Пасо
0 : 1
21.12.2022
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Эльденсе
Испания. Сегунда, 17 тур
Тенерифе
- : -
05.12.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
3 : 2
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Кастельон
2 : 0
21.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 14 тур
Эльденсе
2 : 0
15.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
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Эльденсе
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
3 октября
1
Месси купил себе еще один клуб
1 октября
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
8 сентября
Кубок Испании. «Реал Сосьедад» победил «Эльденсе», дважды забив после замены Захаряна
2025.12.17 01:00
1
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
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