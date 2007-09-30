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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Мурсия
Вальядолид - Мурсия: обзор матча 30 сентября 2007
Вальядолид
30.09.2007, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 4
Завершен
Мурсия
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вальядолид - Мурсия
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0
0
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0
0
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Мурсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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