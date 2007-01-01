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Мурсия
Состав
€ 3 млн
Мурсия - состав команды
Мурсия
Стадион:
Нуэва Кондомина
Сайт:
http://www.realmurcia.es
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Пинейро Диего
Вра
22
-
1
Gianfranco Gazzaniga
Вра
-
3
Ромеро Кристо
Защ
26
€ 0.3 млн
5
Antxon Jaso Zunzarren
Защ
-
18
David Vicente
Защ
-
14
Леон Педро
Пол
39
€ 1 млн
22
Карлос Хуан
Пол
35
€ 1 млн
2
Jorge Mier
Пол
-
31
Sekou Djanbou
Пол
-
23
Флакус-Босиль Давид
Нап
24
€ 0.4 млн
8
Шалк Алекс
Нап
34
€ 0.35 млн
11
Álvaro Bustos
Нап
-
20
Ekain Zenitagoia
Нап
-
17
Agim Zeka
Нап
-
Всего игроков: 14, из них вратарей: 2, защитников: 3, полузащитников: 4, нападающих: 5
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