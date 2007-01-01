Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
27
4
7
84
36
48
85
38
24
5
9
63
40
23
77
38
19
10
9
76
43
33
67
38
19
7
12
66
47
19
64
38
20
4
14
74
48
26
64
38
17
9
12
42
41
1
60
38
15
14
9
69
54
15
59
38
14
10
14
44
47
-3
52
38
15
7
16
46
47
-1
52
38
15
6
17
48
62
-14
51
38
13
11
14
40
43
-3
50
38
13
9
16
43
53
-10
48
38
12
11
15
45
51
-6
47
38
12
11
15
44
48
-4
47
38
11
12
15
42
57
-15
45
38
11
11
16
40
60
-20
44
38
12
7
19
36
43
-7
43
38
10
12
16
50
61
-11
42
38
7
9
22
38
67
-29
30
38
7
5
26
33
75
-42
26
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
17
0
2
53
18
35
51
19
14
2
3
46
12
34
44
19
12
5
2
33
15
18
41
19
13
1
5
46
20
26
40
20
12
3
5
45
26
19
39
19
11
3
5
24
18
6
36
19
9
7
3
36
24
12
34
19
9
6
4
35
22
13
33
18
9
4
5
20
16
4
31
19
9
3
7
24
23
1
30
19
7
8
4
22
14
8
29
19
7
7
5
24
22
2
28
19
8
4
7
24
20
4
28
19
6
9
4
19
18
1
27
19
8
3
8
21
23
-2
27
19
7
4
8
27
26
1
25
19
6
7
6
24
25
-1
25
19
7
3
9
24
31
-7
24
19
6
4
9
21
26
-5
22
19
5
4
10
22
34
-12
19
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
12
0
7
30
25
5
36
19
10
4
5
31
18
13
34
19
8
3
8
24
31
-7
27
19
6
8
5
34
32
2
26
18
7
4
7
21
21
0
25
19
6
6
7
18
23
-5
24
19
7
3
9
28
28
0
24
19
5
8
6
30
31
-1
23
19
5
7
7
18
25
-7
22
19
6
4
9
22
24
-2
22
20
5
6
9
24
31
-7
21
19
5
6
8
22
30
-8
21
19
6
3
10
18
29
-11
21
19
5
4
10
16
35
-19
19
19
5
4
10
20
26
-6
19
19
5
3
11
23
39
-16
18
19
4
3
12
12
23
-11
15
19
1
5
13
14
37
-23
8
19
1
5
13
17
41
-24
8
19
2
1
16
11
41
-30
7
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире