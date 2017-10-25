Вальверде: «С «Мурсией» получился типичный кубковый матч»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил типичность прошедшего матча Кубка Испании с «Мурсией». По его словам, у соперника были шансы, чтобы забить в ворота его команды, но тот не воспользовался ими.

«Получился типичный кубковый матч. Нам пришлось непросто в начале матча. Но мы смогли забить один мяч. Потом добавили в общую копилку еще два. У соперника тоже были шансы отличиться.

«Спортинг» и «Олимпиакос»? Это две очень эмоциональные и сложные для меня игры. Но сначала я сосредоточусь на ближайшем матче с «Атлетиком», – заявил Вальверде после финального свистка.

Первый матч 1/16 финала кубка Испании «Мурсия» – «Барселона» закончился со счетом 0:3.