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    Вальверде: «С «Мурсией» получился типичный кубковый матч»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил типичность прошедшего матча Кубка Испании с «Мурсией». По его словам, у соперника были шансы, чтобы забить в ворота его команды, но тот не воспользовался ими.

    «Получился типичный кубковый матч. Нам пришлось непросто в начале матча. Но мы смогли забить один мяч. Потом добавили в общую копилку еще два. У соперника тоже были шансы отличиться.

    «Спортинг» и «Олимпиакос»? Это две очень эмоциональные и сложные для меня игры. Но сначала я сосредоточусь на ближайшем матче с «Атлетиком», – заявил Вальверде после финального свистка.

    Первый матч 1/16 финала кубка Испании «Мурсия» – «Барселона» закончился со счетом 0:3.

    Источник: Football Espana

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    25.10.2017 08:16
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