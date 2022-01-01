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Испания. Кубок
Футбольные стадионы
Кубок Испании 2025-2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Бернабеу
Мадрид
85 454
2
Камп Ноу
Барселона
99 786
3
Рияд Эйр Метрополитано
Мадрид
67 703
4
Рамон Санчес Писхуан
Севилья
45 500
5
Месталья
Валенсия
55 000
6
Реале Арена
Сан-Себастьян
32 076
7
Эстадио де ла Серамика
Вильярреал
22 000
8
Бенито Вильямарин
Севилья
51 700
9
Сан Мамес Баррия
Бильбао
53 332
10
Балаидос
Виго
31 800
11
Стейдж Фронт
Барселона
40 500
12
Колисео Алфонсо Перес
Хетафе
17 700
13
Мендисорроса
Витория-Гастейс
19 900
14
Мунисипал де Монтиливи
Жирона
11 056
15
Вальекас
Мадрид
14 708
16
Эль Садар
Памплона
19 553
17
Сьюдад де Валенсия
Валенсия
25 354
18
Эстадио де Гран Канария
Лас-Пальмас де Гран Канария
31 250
19
Лос Карменес
Гранада
22 524
20
Мунисипал де Бутарке
Леганес
8 000
21
Эстади де Сон Мойш
Пальма-де-Мальорка
23 142
22
Мунисипал де Ипуруа
Эйбар
5 250
23
Ла Росаледа
Малага
30 044
24
Риасор
Ла-Корунья
34 711
25
Хосе Соррилья
Вальядолид
26 512
26
Нуэво Мирандилья
Кадис
25 033
27
Мартинес Валеро
Эльче
39 000
28
Эль Молинон
Хихон
25 885
29
Карлос Тартьере
Овьедо
30 500
30
Медитерранео
Альмерия
22 000
31
Эстади Насьонал
Андорра-ла-Велья
3 306
32
Эль-Алькорас
Уэска
5 500
33
Карлос Бельмонте
Альбасете
17 300
34
Ла Ромареда
Сарагоса
34 596
35
Нуэво Арканхель
Кордоба
21 822
36
Эль Сардинеро
Сантандер
22 124
37
Мунисипаль де Андува
Миранда-де-Эбро
5 759
38
Рейно де Леон
Леон
13 346
39
Картогонова
Картахена
15 105
40
Нуэва Кондомина
Мурсия
31 179
41
Эль Торалин
Понферрада
8 200
42
Элиодоре Родригес Лопес
Санта-Крус-де-Тенерифе
22 948
43
Лос Пайаритос
Сория
9 700
44
Альфонсо Мурубе
Сеута
6 500
45
Ноу Эстади Касталия
Кастельон-де-ла-Плана
15 500
46
Нуэво Пепико Амат
Эльда
4 036
47
Мунисипаль да Малата
Ферроль
11 669
48
Эль Плантио
Бургос
12 194
49
Эстадио де Ла Картуха
Севилья
60 000
50
Эстадио де ла Нова Креу Альта
Сабадель
14 950
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