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Кубок Испании 2025-2026 - судьи
#
Судья
Город
Возраст
1
Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе
Санта-Крус-де-Тенерифе
43
2
Хиль Мансано Хесус
Бадахос
42
3
Санчес Мартинес Хосе Мария
н/д
н/д
4
Сото Градо Сесар
н/д
46
5
Мунуэра Монтера Хосе Луис
Хаэн
43
6
Бенгоэчеа Рикардо де Бургос
Бильбао
40
7
Эрнандес-Маэсо Франсиско Хосе
н/д
36
8
Фернандес Гильермо Куадра
н/д
42
9
Мартинес Мунуэра Хуан
Бенидорм
44
10
Муньис Руис Алехандро
н/д
н/д
11
Альберола Рохас Хавьер
н/д
н/д
12
Гузман Мансилья Хосе Луис
н/д
30
13
Гарсия Вердура Виктор
н/д
31
14
Санчес Сантос Хосе
н/д
н/д
15
Ортис Арьяс Мигель Анхель
н/д
н/д
16
Диас де Мера Эскудерос Исидро
н/д
36
17
Сесма Эспиноса Мигель
н/д
н/д
18
Кинтеро Гонсалес Алехандро
Уэльва
33
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