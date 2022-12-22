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    Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес

    Тренер
    Имя Франсиско Хавьер
    Фамилия Пинильос Фернандес
    Команда Расинг
    Гражданство Испания
    Дата рождения 26 октября 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Расинг 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.12.2022 Линарес 1 : 0 Расинг
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