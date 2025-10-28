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Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес - статистика
Испания
26 октября 1969 (57)
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Команда
И
В
П
Н
Расинг
1
1
0
0
Испания. Кубок, 1/64 финала
Логронес
0 : 4
28.10.2025
Расинг
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