24.03.2025, понедельник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Литва
Литва
4-3-2-1
1
Гертмонас
5
Казуколовас
4
Гирдвайнис
13
Ласицкас
17
Сирвис
3
Уткус
8
Матулевичюс
15
Гинейтис
20
Милашюс
7
Должников
10
Кучис
4-3-1-2
1
Градецки
15
Тенхо
4
Иванов
18
Уронен
17
Алхо
8
Лод
6
Камара
14
Кайринен
22
Хаканс
20
Похьянпало
7
Антман
3
Уткус
16
Ремейкис
16
Ремейкис
3
Уткус
7
Должников
22
Голубицкас
22
Голубицкас
7
Должников
10
Кучис
9
9
10
Кучис
8
Матулевичюс
10
Черных
10
Черных
8
Матулевичюс
15
Тенхо
21
Вяйсянен
21
Вяйсянен
15
Тенхо
6
Камара
2
Пелтола
2
Пелтола
6
Камара
8
Лод
16
Сухонен
16
Сухонен
8
Лод
20
Похьянпало
19
Каллман
19
Каллман
20
Похьянпало
7
Антман
10
Пукки
10
Пукки
7
Антман
Остались в запасе
Литва
Финляндия
23
Марюс Адамонис
ВР
23
Mantas Bertasius
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
23
Марюс Адамонис
ВР
23
Mantas Bertasius
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Литва - Финляндия
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
15
Офсайды
1
2
Количество передач
409
513
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Финляндии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Эстония
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»