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  • Литва – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Литва – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

24 марта 2025, 18:50
Литва
24.03.2025, понедельник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Финляндия
39' А. Кучис 69' Г. Гинейтис
4' К. Кайринен 17' Й. Похьянпало (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К) ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
10
Армандас Кучис
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
8
Робин Лод
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Литва
23
Марюс Адамонис
ВР
23
Mantas Bertasius
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Матиюс Ремейкис
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
9
Manfredas Ruzgis
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
2
Матти Пелтола
ОП
16
Ансси Сухонен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
4-3-2-1
1
Гертмонас
5
Казуколовас
4
Гирдвайнис
13
Ласицкас
17
Сирвис
3
Уткус
8
Матулевичюс
15
Гинейтис
20
Милашюс
7
Должников
10
Кучис
4-3-1-2
1
Градецки
15
Тенхо
4
Иванов
18
Уронен
17
Алхо
8
Лод
6
Камара
14
Кайринен
22
Хаканс
20
Похьянпало
7
Антман
3
Уткус
16
Ремейкис
16
Ремейкис
3
Уткус
7
Должников
22
Голубицкас
22
Голубицкас
7
Должников
10
Кучис
9
9
10
Кучис
8
Матулевичюс
10
Черных
10
Черных
8
Матулевичюс
15
Тенхо
21
Вяйсянен
21
Вяйсянен
15
Тенхо
6
Камара
2
Пелтола
2
Пелтола
6
Камара
8
Лод
16
Сухонен
16
Сухонен
8
Лод
20
Похьянпало
19
Каллман
19
Каллман
20
Похьянпало
7
Антман
10
Пукки
10
Пукки
7
Антман
Остались в запасе
Литва
Финляндия
23
Марюс Адамонис
ВР
23
Mantas Bertasius
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
23
Марюс Адамонис
ВР
23
Mantas Bertasius
ВР
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
18
M. Vareika
ЦП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
11
Ноа Паллас
ЛЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
АП
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Литва - Финляндия
3
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
17
15
Офсайды
1
2
Количество передач
409
513
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3

Смотреть прямую трансляцию матча Литва против Финляндии, 2-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Литва – Эстония

Литва – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия Литва
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