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Смотреть прямую трансляцию Германия против Финляндии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Финляндия