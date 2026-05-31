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  • Германия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Германия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

31 мая, 20:35
Германия
31.05.2026, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Финляндия
34' Д. Ундав 48' Ф. Вирц 57' Д. Ундав 63' Д. Мусиала
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Йозуа Киммих
(К) ЦЗ
18
Натаниэль Браун
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Феликс Нмеча
ЦП
5
Александар Павлович
ЦП
15
Леннарт Карл
ЦП
10
Джамал Мусиала
ЦП
17
Флориан Вирц
ЦП
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
4
Tony Miettinen
ЦЗ
21
Вилле Коски
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
10
Лео Валта
ЦП
11
Адам Мархиев
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
17
Ryan Mahuta
ЦФ
18
Топи Кескинен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
8
Робин Лод
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Германия
1
Йонас Урбиг
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
22
Давид Раум
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
16
Ангело Штиллер
ЦП
11
Надим Амири
ЦП
11
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Джейми Левелинг
ЦФ
19
Лерой Сане
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Матти Пелтола
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
5
Samuli Miettinen
ЦЗ
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
13
Juho Kilo
ЦП
7
Сантери Вяяняйнен
ЦП
3
Никлас Пюухтия
ЦП
10
Натан Скитта
АП
14
Ойва Юккола
ЛФ
26
Каспер Терхо
ЦФ
6
D. Arifi
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
4-5-1
1
Бауманн
6
Киммих
4
Та
15
Шлоттербек
18
Браун
5
Павлович
15
Карл
10
Мусиала
17
Вирц
8
Нмеча
13
Ундав
3-3-4
1
Градецки
4
21
Коски
17
Алхо
10
Валта
11
Мархиев
16
Сухонен
8
Лод
19
Каллман
18
Кескинен
17
8
Нмеча
11
Амири
11
Амири
8
Нмеча
17
Вирц
11
Вольтемаде
11
Вольтемаде
17
Вирц
15
Карл
19
Сане
19
Сане
15
Карл
13
Ундав
14
Байер
14
Байер
13
Ундав
10
Валта
15
Тенхо
15
Тенхо
10
Валта
17
Алхо
5
5
17
Алхо
17
10
Скитта
10
Скитта
17
18
Кескинен
22
Хаканс
22
Хаканс
18
Кескинен
19
Каллман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Каллман
8
Лод
7
Антман
7
Антман
8
Лод
Остались в запасе
Германия
Финляндия
1
Йонас Урбиг
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
22
Давид Раум
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
16
Ангело Штиллер
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Матти Пелтола
ЦЗ
13
Juho Kilo
ЦП
7
Сантери Вяяняйнен
ЦП
3
Никлас Пюухтия
ЦП
14
Ойва Юккола
ЛФ
26
Каспер Терхо
ЦФ
6
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Йонас Урбиг
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
22
Давид Раум
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
16
Ангело Штиллер
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Матти Пелтола
ЦЗ
13
Juho Kilo
ЦП
7
Сантери Вяяняйнен
ЦП
3
Никлас Пюухтия
ЦП
14
Ойва Юккола
ЛФ
26
Каспер Терхо
ЦФ
6
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Германия - Финляндия
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
682
368
Сейвы
0
6
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
4
6

Смотреть прямую трансляцию Германия против Финляндии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Финляндия

Германия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Финляндия Германия
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