31.05.2026, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Составы команд
Германия
Германия
Финляндия
4-5-1
1
Бауманн
6
Киммих
4
Та
15
Шлоттербек
18
Браун
5
Павлович
15
Карл
10
Мусиала
17
Вирц
8
Нмеча
13
Ундав
3-3-4
1
Градецки
4
21
Коски
17
Алхо
10
Валта
11
Мархиев
16
Сухонен
8
Лод
19
Каллман
18
Кескинен
17
8
Нмеча
11
Амири
11
Амири
8
Нмеча
17
Вирц
11
Вольтемаде
11
Вольтемаде
17
Вирц
15
Карл
19
Сане
19
Сане
15
Карл
13
Ундав
14
Байер
14
Байер
13
Ундав
10
Валта
15
Тенхо
15
Тенхо
10
Валта
17
Алхо
5
5
17
Алхо
17
10
Скитта
10
Скитта
17
18
Кескинен
22
Хаканс
22
Хаканс
18
Кескинен
19
Каллман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Каллман
8
Лод
7
Антман
7
Антман
8
Лод
Остались в запасе
Германия
Финляндия
1
Йонас Урбиг
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
22
Давид Раум
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
16
Ангело Штиллер
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Матти Пелтола
ЦЗ
13
Juho Kilo
ЦП
7
Сантери Вяяняйнен
ЦП
3
Никлас Пюухтия
ЦП
14
Ойва Юккола
ЛФ
26
Каспер Терхо
ЦФ
6
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
1
Йонас Урбиг
ВР
21
Александр Нюбель
ВР
2
Малик Тиав
ЦЗ
22
Давид Раум
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Леон Горецка
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
16
Ангело Штиллер
ЦП
9
Джейми Левелинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
2
Матти Пелтола
ЦЗ
13
Juho Kilo
ЦП
7
Сантери Вяяняйнен
ЦП
3
Никлас Пюухтия
ЦП
14
Ойва Юккола
ЛФ
26
Каспер Терхо
ЦФ
6
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Германия - Финляндия
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
12
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
3
Нарушения
12
6
Офсайды
1
1
Количество передач
682
368
Сейвы
0
6
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
18
1
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию Германия против Финляндии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Германия – Финляндия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»