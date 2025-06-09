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Прогноз на точный счёт матча Финляндия – Польша: квалификация ЧМ, 10 июня 2025 года

09 июня 2025 9:33
Финляндия - Польша
10 июн. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
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6.80
Точный счёт 2:0 в пользу Польши
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10 июня на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится матч 4-го тура квалификации чемпионата мира, где сборная Финляндии примет Польшу. Обе команды претендуют на выход из группы, и встреча обещает быть напряжeнной: финны хотят реабилитироваться за поражение от Нидерландов, а поляки – продлить победную серию.

Финляндия

После трeх туров Финляндия располагается на втором месте в группе, имея в активе 4 очка. Команда начала турнир с минимальной победы над Мальтой (1:0), затем сыграла вничью с Литвой (2:2), но в последнем матче уступила Нидерландам 0:2. Хозяева демонстрируют нестабильную игру, особенно дома: проиграны четыре последних матча на своeм поле. Оборона допускает ошибки – в 13 из 15 последних матчей команда пропускала, в среднем – 1.40 гола за игру. В атаке тоже не всe гладко: всего 3 забитых мяча в пяти последних матчах и средняя результативность 0.60 за игру. Главной надеждой остаeтся Оливер Антман с 4 мячами в 15 матчах за сборную.

Польша

Польша уверенно стартовала в отборе, набрав 6 очков в трeх матчах и победив Литву (1:0), Мальту (2:0), а также Молдову в товарищеском матче (2:0). Команда набрала ход и подошла к матчу в Финляндии на серии из трeх побед без пропущенных голов. Впрочем, статистика последних пяти игр говорит о том, что команда способна как забивать – 7 голов (в среднем 1.40 за матч), так и ошибаться в обороне – столько же пропущенных голов. Польша явно прибавила после неудач в Лиге наций (поражения от Португалии и Шотландии), а ключевым игроком выступает Себастьян Шиманьски, забивший 4 гола в 22 матчах за сборную.

Факты о командах

Финляндия

  • Проиграла 4 домашних матча подряд.
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей.
  • В среднем забивает 0.60 гола и пропускает 1.40 за игру в последних 5 матчах.
  • 4 очка после трeх туров квалификации.

Польша

  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.
  • В среднем забивает и пропускает по 1.40 гола за игру за последние 5 матчей.

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
6
Забитых мячей
12
1
В среднем за матч
2
3:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Финляндия
2 : 1
10.06.2025
Польша
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
5 : 1
07.10.2020
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
5 : 0
26.03.2016
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
0 : 0
29.05.2010
Финляндия
Отборочные матчи к ЧЕ, 14 тур
Финляндия
0 : 0
12.09.2007
Польша
Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур
Польша
1 : 3
02.09.2006
Финляндия
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Прогноз на матч

Финляндия испытывает серьeзные трудности в организации игры на своeм поле, где команда проигрывает даже соперникам среднего уровня. Польша, наоборот, вышла на стабильный уровень и показывает уверенный футбол в обороне и атаке. Сценарий матча предполагает осторожную игру с обеих сторон, но с заметным перевесом поляков. Финны способны создать моменты, но реальных угроз в атаке мало. Вероятно, Польша снова сыграет на классе, добившись победы с минимальной разницей в счeте. Оптимальный прогноз – победа Польши со счeтом 2:0.

Точный счeт: 2:0 в пользу Польши

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу Польши – коэффициент 6.80
  • Победа Польши – коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Польши больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.80
Точный счёт 2:0 в пользу Польши
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Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Финляндия
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