10 июня на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится матч 4-го тура квалификации чемпионата мира, где сборная Финляндии примет Польшу. Обе команды претендуют на выход из группы, и встреча обещает быть напряжeнной: финны хотят реабилитироваться за поражение от Нидерландов, а поляки – продлить победную серию.

Финляндия

После трeх туров Финляндия располагается на втором месте в группе, имея в активе 4 очка. Команда начала турнир с минимальной победы над Мальтой (1:0), затем сыграла вничью с Литвой (2:2), но в последнем матче уступила Нидерландам 0:2. Хозяева демонстрируют нестабильную игру, особенно дома: проиграны четыре последних матча на своeм поле. Оборона допускает ошибки – в 13 из 15 последних матчей команда пропускала, в среднем – 1.40 гола за игру. В атаке тоже не всe гладко: всего 3 забитых мяча в пяти последних матчах и средняя результативность 0.60 за игру. Главной надеждой остаeтся Оливер Антман с 4 мячами в 15 матчах за сборную.

Польша

Польша уверенно стартовала в отборе, набрав 6 очков в трeх матчах и победив Литву (1:0), Мальту (2:0), а также Молдову в товарищеском матче (2:0). Команда набрала ход и подошла к матчу в Финляндии на серии из трeх побед без пропущенных голов. Впрочем, статистика последних пяти игр говорит о том, что команда способна как забивать – 7 голов (в среднем 1.40 за матч), так и ошибаться в обороне – столько же пропущенных голов. Польша явно прибавила после неудач в Лиге наций (поражения от Португалии и Шотландии), а ключевым игроком выступает Себастьян Шиманьски, забивший 4 гола в 22 матчах за сборную.

Факты о командах

Финляндия

Проиграла 4 домашних матча подряд.

Пропускает в 13 из 15 последних матчей.

В среднем забивает 0.60 гола и пропускает 1.40 за игру в последних 5 матчах.

4 очка после трeх туров квалификации.

Польша

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 7 матчах подряд.

Не пропускает в 3 последних матчах.

В среднем забивает и пропускает по 1.40 гола за игру за последние 5 матчей.

Личные встречи 33% (2) 33% (2) 33% (2) 6 Забитых мячей 12 1 В среднем за матч 2 3:1 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Финляндия 2 : 1 Польша Товарищеские матчи. Сборные, Польша 5 : 1 Финляндия Товарищеские матчи. Сборные, Польша 5 : 0 Финляндия Товарищеские матчи. Сборные, Польша 0 : 0 Финляндия Отборочные матчи к ЧЕ, 14 тур Финляндия 0 : 0 Польша Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур Польша 1 : 3 Финляндия

Прогноз на матч

Финляндия испытывает серьeзные трудности в организации игры на своeм поле, где команда проигрывает даже соперникам среднего уровня. Польша, наоборот, вышла на стабильный уровень и показывает уверенный футбол в обороне и атаке. Сценарий матча предполагает осторожную игру с обеих сторон, но с заметным перевесом поляков. Финны способны создать моменты, но реальных угроз в атаке мало. Вероятно, Польша снова сыграет на классе, добившись победы с минимальной разницей в счeте. Оптимальный прогноз – победа Польши со счeтом 2:0.

Точный счeт: 2:0 в пользу Польши

Рекомендованные ставки: