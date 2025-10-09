09.10.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Финляндия
Финляндия
3-3-4
12
Синисало
17
Алхо
13
Ляхтеенмяки
4
Иванов
11
Мархиев
14
Кайринен
10
Валта
21
Коски
7
Антман
20
Похьянпало
19
Каллман
3-2-3-1-1
12
Шведкаускас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
18
22
Голубицкас
6
Воробьевас
15
Гинейтис
7
Должников
9
Паулаускас
13
Ляхтеенмяки
3
Сталь
3
Сталь
13
Ляхтеенмяки
10
Валта
2
Пелтола
2
Пелтола
10
Валта
11
Мархиев
8
Лод
8
Лод
11
Мархиев
19
Каллман
26
Терхо
26
Терхо
19
Каллман
22
Голубицкас
14
Сливка
14
Сливка
22
Голубицкас
18
11
Сиргедас
11
Сиргедас
18
7
Должников
11
Янкаускас
11
Янкаускас
7
Должников
9
Паулаускас
21
Петкевичюс
21
Петкевичюс
9
Паулаускас
Остались в запасе
Финляндия
Литва
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
10
Натан Скитта
АП
18
Топи Кескинен
ЛВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
10
Натан Скитта
АП
18
Топи Кескинен
ЛВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Финляндия - Литва
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
21
13
Количество передач
426
431
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Литвы, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Литва
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»