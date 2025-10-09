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  • Финляндия – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Финляндия – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

9 октября 2025, 17:50
Финляндия
09.10.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Литва
48' Б. Каллман 55' А. Мархиев
25' П. Сирвис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
13
Юхо Ляхтеенмяки
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
11
Адам Мархиев
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
10
Лео Валта
ЦП
21
Вилле Коски
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
(К) ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Литва
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
V. Armalas
ЦЗ
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К) ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Финляндия
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
18
Топи Кескинен
ЛВ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Робин Лод
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
10
Натан Скитта
АП
26
Каспер Терхо
ПВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
11
Гратас Сиргедас
ЦП
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
11
Элигиюс Янкаускас
ПВ
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
21
Наурис Петкевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
3-3-4
12
Синисало
17
Алхо
13
Ляхтеенмяки
4
Иванов
11
Мархиев
14
Кайринен
10
Валта
21
Коски
7
Антман
20
Похьянпало
19
Каллман
3-2-3-1-1
12
Шведкаускас
4
Гирдвайнис
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
18
22
Голубицкас
6
Воробьевас
15
Гинейтис
7
Должников
9
Паулаускас
13
Ляхтеенмяки
3
Сталь
3
Сталь
13
Ляхтеенмяки
10
Валта
2
Пелтола
2
Пелтола
10
Валта
11
Мархиев
8
Лод
8
Лод
11
Мархиев
19
Каллман
26
Терхо
26
Терхо
19
Каллман
22
Голубицкас
14
Сливка
14
Сливка
22
Голубицкас
18
11
Сиргедас
11
Сиргедас
18
7
Должников
11
Янкаускас
11
Янкаускас
7
Должников
9
Паулаускас
21
Петкевичюс
21
Петкевичюс
9
Паулаускас
Остались в запасе
Финляндия
Литва
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
10
Натан Скитта
АП
18
Топи Кескинен
ЛВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
10
Натан Скитта
АП
18
Топи Кескинен
ЛВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Vincentas Sarkauskas
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Маркас Бенета
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
19
Клаудиюс Упстас
ПВ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Финляндия - Литва
2
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
21
13
Количество передач
426
431
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.24
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Литвы, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Литва

Финляндия – Литва: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Литва Финляндия
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