Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Норвегия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

03 сентября 2025 9:31
Норвегия - Финляндия
04 сент. 2025, четверг 19:00 | Товарищеские матчи. Сборные
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Норвегии
Сделать ставку

4 сентября в 19:00 на стадионе «Уллеволл» в Осло состоится товарищеская встреча между сборными Норвегии и Финляндии. Несмотря на статус контрольного матча, команды подойдут к нему с разным настроем. Норвегия демонстрирует уверенный прогресс в атаке и стабильность в обороне, тогда как Финляндия испытывает сложности на выезде, хотя и сохраняет способность забивать.

Норвегия

Сборная Норвегии продолжает радовать болельщиков результативной игрой. За последние 5 встреч команда оформила 18 голов и пропустила всего дважды, что отражает высокий уровень баланса. Норвежцы активно используют фланги, быстро продвигают мяч в атаку и создают множество моментов за счет прессинга. На домашней арене «Уллеволл» команда действует особенно уверенно, контролируя темп и лишая соперника пространства для быстрых атак.

Финляндия

Финская команда держится за счет дисциплины и эпизодических всплесков в атаке, однако системные проблемы в обороне не позволяют добиваться стабильных результатов. В последних 5 матчах Финляндия забила всего 5 мячей и пропустила 7. В гостях команда играет менее уверенно: серия из 5 выездных товарищеских матчей без побед подчеркивает слабые места. Несмотря на умение забить хотя бы раз, финны часто допускают ошибки при позиционной защите и оставляют соперникам шансы на результативные атаки.

Факты о командах

Норвегия

  • Забивает в 8 последних товарищеских матчах
  • 18 забитых и 2 пропущенных за 5 игр
  • Средние показатели последних 5 игр: 3.60 забито, 0.40 пропущено
  • Серия из 6 побед подряд
  • Забивает в 9 последних матчах подряд

Финляндия

  • Забивает в 3 последних товарищеских матчах
  • Пропускает в 7 товарищеских матчах подряд
  • Средние показатели последних 5 игр: 1.00 забито, 1.40 пропущено
  • 5 последних товарищеских выездов без побед
  • Пропускает минимум один мяч в 3 последних играх

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
1.33
В среднем за матч
0.33
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Норвегия
1 : 0
04.09.2025
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Норвегия
1 : 1
20.11.2022
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Норвегия
2 : 0
29.03.2016
Финляндия

Прогноз на матч Норвегия – Финляндия

Норвегия демонстрирует высокий уровень организации и результативности, уверенно действует как в атаке, так и в обороне. Финляндия способна забить, но на фоне надежной обороны хозяев и их домашнего преимущества вероятность успеха гостей выглядит ограниченной. Норвежцы должны контролировать встречу, создавать давление через фланги и забить минимум дважды. Логичным выбором станет ставка на победу хозяев и их высокий индивидуальный тотал.

Рекомендованные ставки

  • Победа Норвегии – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал Норвегии больше 1.5 – коэффициент 1.80

1.70
Победа Норвегии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Товарищеские матчи. Сборные Финляндия Норвегия
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 