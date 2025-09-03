4 сентября в 19:00 на стадионе «Уллеволл» в Осло состоится товарищеская встреча между сборными Норвегии и Финляндии. Несмотря на статус контрольного матча, команды подойдут к нему с разным настроем. Норвегия демонстрирует уверенный прогресс в атаке и стабильность в обороне, тогда как Финляндия испытывает сложности на выезде, хотя и сохраняет способность забивать.

Норвегия

Сборная Норвегии продолжает радовать болельщиков результативной игрой. За последние 5 встреч команда оформила 18 голов и пропустила всего дважды, что отражает высокий уровень баланса. Норвежцы активно используют фланги, быстро продвигают мяч в атаку и создают множество моментов за счет прессинга. На домашней арене «Уллеволл» команда действует особенно уверенно, контролируя темп и лишая соперника пространства для быстрых атак.

Финляндия

Финская команда держится за счет дисциплины и эпизодических всплесков в атаке, однако системные проблемы в обороне не позволяют добиваться стабильных результатов. В последних 5 матчах Финляндия забила всего 5 мячей и пропустила 7. В гостях команда играет менее уверенно: серия из 5 выездных товарищеских матчей без побед подчеркивает слабые места. Несмотря на умение забить хотя бы раз, финны часто допускают ошибки при позиционной защите и оставляют соперникам шансы на результативные атаки.

Факты о командах

Норвегия

Забивает в 8 последних товарищеских матчах

18 забитых и 2 пропущенных за 5 игр

Средние показатели последних 5 игр: 3.60 забито, 0.40 пропущено

Серия из 6 побед подряд

Забивает в 9 последних матчах подряд

Финляндия

Забивает в 3 последних товарищеских матчах

Пропускает в 7 товарищеских матчах подряд

Средние показатели последних 5 игр: 1.00 забито, 1.40 пропущено

5 последних товарищеских выездов без побед

Пропускает минимум один мяч в 3 последних играх

Прогноз на матч Норвегия – Финляндия

Норвегия демонстрирует высокий уровень организации и результативности, уверенно действует как в атаке, так и в обороне. Финляндия способна забить, но на фоне надежной обороны хозяев и их домашнего преимущества вероятность успеха гостей выглядит ограниченной. Норвежцы должны контролировать встречу, создавать давление через фланги и забить минимум дважды. Логичным выбором станет ставка на победу хозяев и их высокий индивидуальный тотал.

