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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Норвегия - Финляндия
Норвегия - Финляндия: обзор матча 20 ноября 2022
Норвегия
20.11.2022, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Финляндия
46'
А. Серлот
32'
Б. Каллман
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Норвегия - Финляндия
90'
+1
Замена
Н. Алхо
️️️️
П. Сойри
84'
Замена
Д. Томаш
️️️️
Л. Вяйсянен
83'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Форсс
76'
Замена
А. Хосконен
️️️️
Р. Иванов
Замена
У. Ветлесен
️️️️
М. Эльюнусси
66'
61'
Замена
С. Вяйсянен
️️️️
Д. О'Шонесси
61'
Замена
Л. Лингман
️️️️
Р. Лод
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Серлот
Пас отдал
М. Хольмгрен-Педерсен
46'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
М. Меллер Дели
46'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
К. Закариассен
46'
Замена
С. Грегерсен
️️️️
С. Страндберг
46'
Желтая карточка
Б. Мелинг
44'
32'
ГОЛ! 0:1!
Б. Каллман
Пас отдал
Д. О'Шонесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
0
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Норвегия
13
Якоб Карлстрем
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
0
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
0
Сиверт Маннсверк
ЦП
15
Уго Ветлесен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
0
Ола Сольбаккен
ПВ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
13
Эгиль Селвик
ЦФ
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Артту Хосконен
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
0
Лукас Лингман
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
0
Диогу Томаш
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нюланд
17
Мелинг
4
Эстигард
4
Страндберг
16
Хольмгрен-Педерсен
6
Берг
20
Дели
0
Закариассен
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Серлот
3-3-3
1
Градецки
21
Вяйсянен
4
Иванов
3
О'Шонесси
13
Сойри
8
Лод
16
Сухонен
26
Форсс
19
Каллман
22
Нисканен
4
Страндберг
2
Грегерсен
2
Грегерсен
4
Страндберг
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
11
Эльюнусси
15
Ветлесен
15
Ветлесен
11
Эльюнусси
0
Закариассен
0
Брюнхильдсен
0
Брюнхильдсен
0
Закариассен
20
Дели
0
Сольбаккен
0
Сольбаккен
20
Дели
13
Сойри
17
Алхо
17
Алхо
13
Сойри
4
Иванов
3
Хосконен
3
Хосконен
4
Иванов
3
О'Шонесси
15
Вяйсянен
15
Вяйсянен
3
О'Шонесси
8
Лод
0
Лингман
0
Лингман
8
Лод
21
Вяйсянен
0
Томаш
0
Томаш
21
Вяйсянен
26
Форсс
7
Антман
7
Антман
26
Форсс
Остались в запасе
Норвегия
Финляндия
13
Якоб Карлстрем
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
0
Сиверт Маннсверк
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
13
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
7
Роберт Тэйлор
ЦП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
13
Якоб Карлстрем
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
6
Мариус Лоде
ЦЗ
0
Сиверт Маннсверк
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
13
Эгиль Селвик
ЦФ
Остались в запасе
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
7
Роберт Тэйлор
ЦП
0
Микаэль Сойсало
ПВ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Норвегия - Финляндия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
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Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
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