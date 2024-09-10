10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B2, 2 тур
Лига наций, группа B2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
22
Льюис
5
Конса
5
Стоунз
2
Александер-Арнольд
4
Райс
8
Гомес
11
Гордон
17
Грилиш
7
Сака
9
Кейн
4-1-3-1-1
1
Градецки
4
Иванов
18
Уронен
3
Сталь
5
Хосконен
2
Пелтола
6
Камара
18
Кескинен
11
Шуллер
9
Йенсен
10
Пукки
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
5
Конса
6
Колуилл
6
Колуилл
5
Конса
11
Гордон
21
Эзе
21
Эзе
11
Гордон
9
Кейн
20
Боуэн
20
Боуэн
9
Кейн
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
9
Йенсен
8
Лод
8
Лод
9
Йенсен
11
Шуллер
10
Валта
10
Валта
11
Шуллер
18
Уронен
22
Нисканен
22
Нисканен
18
Уронен
10
Пукки
19
Каллман
19
Каллман
10
Пукки
Остались в запасе
Англия
Финляндия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Англия - Финляндия
1
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
801
218
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Финляндии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Финляндия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»