Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Англия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Англия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

10 сентября 2024, 20:35
Англия
10.09.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа B2, 2 тур
2 : 0
Завершен
Финляндия
57' Г. Кейн 76' Г. Кейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Рико Льюис
ПЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
17
Джек Грилиш
ЛВ
11
Энтони Гордон
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Анхель Гомес
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
5
Артту Хосконен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Адам Сталь
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
6
Глен Камара
ЦП
18
Топи Кескинен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
17
Нони Мадуэке
ПВ
Финляндия
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
8
Робин Лод
ЦП
10
Лео Валта
ЦП
16
Урхо Ниссила
АП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
22
Льюис
5
Конса
5
Стоунз
2
Александер-Арнольд
4
Райс
8
Гомес
11
Гордон
17
Грилиш
7
Сака
9
Кейн
4-1-3-1-1
1
Градецки
4
Иванов
18
Уронен
3
Сталь
5
Хосконен
2
Пелтола
6
Камара
18
Кескинен
11
Шуллер
9
Йенсен
10
Пукки
5
Стоунз
6
Гехи
6
Гехи
5
Стоунз
5
Конса
6
Колуилл
6
Колуилл
5
Конса
11
Гордон
21
Эзе
21
Эзе
11
Гордон
9
Кейн
20
Боуэн
20
Боуэн
9
Кейн
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
9
Йенсен
8
Лод
8
Лод
9
Йенсен
11
Шуллер
10
Валта
10
Валта
11
Шуллер
18
Уронен
22
Нисканен
22
Нисканен
18
Уронен
10
Пукки
19
Каллман
19
Каллман
10
Пукки
Остались в запасе
Англия
Финляндия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
15
Кобби Мэйну
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Англия - Финляндия
1
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
79
21
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
6
8
Офсайды
1
1
Количество передач
801
218
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
70
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
9
1

Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Финляндии, 2 тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 сентября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Финляндия

Англия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Финляндия Англия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+