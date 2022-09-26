- 26 сентября 2022
- 23:53 Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты
- 17 ноября 2021
- 10:13 Довбик: «Я – джокер сборной Украины. Хорошо, что в команде есть такой игрок» 6
- 00:36 Отбор ЧМ-2022. Украина вышла в стыки, обыграв Боснию и Герцеговину. Франция победила Финляндию 10
- 13 ноября 2021
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- 15 октября 2021
- 19:15 Ассоциация стран Северной Европы выступила против проведения ЧМ раз в два года
- 12 октября 2021
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- 9 октября 2021
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- 7 сентября 2021
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- 4 сентября 2021
- 17:58 Отбор ЧМ-2022. Финляндия минимально победила Казахстан и обогнала Украину
- 2 сентября 2021
- 13:00 Иванов обслужит игру Финляндия – Казахстан
- 12 августа 2021
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- 16:58 Eurosport: полузащитник «Рейнджерс» Камара получил солидное предложение от клуба РПЛ 8
- 22 июня 2021
- 11:59 Тренер Финляндии Канерва: «Горжусь, что опередили Россию. Показали, что мы не лишние на Евро» 3
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- 21 июня 2021
- 23:54 Евро-2020. Бельгия победила Финляндию, выиграв все три матча в группе 2
- 22:51 Евро-2020. Россия уступает Дании после первого тайма, Финляндия и Бельгия играют без голов 21