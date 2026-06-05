05.06.2026, пятница, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Венгрия
Венгрия
Финляндия
3-2-2-2-1
1
Саппанош
0
Чингер
6
Орбан
21
Тот
11
Керкез
2
13
Шафер
0
Виталис
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-3-2-2
1
Градецки
13
21
Коски
4
11
Мархиев
16
Сухонен
6
Валта
10
Скитта
22
Хаканс
14
20
Похьянпало
1
Саппанош
12
12
1
Саппанош
2
4
4
2
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
21
Тот
23
Редзич
23
Редзич
21
Тот
20
Салаи
16
16
20
Салаи
19
Варга
9
9
19
Варга
1
Градецки
12
Йоронен
12
Йоронен
1
Градецки
14
5
Тенхо
5
Тенхо
14
4
17
Алхо
17
Алхо
4
16
Сухонен
9
Вяяняйнен
9
Вяяняйнен
16
Сухонен
11
Мархиев
3
Пюухтия
3
Пюухтия
11
Мархиев
10
Скитта
24
Юккола
24
Юккола
10
Скитта
22
Хаканс
7
Антман
7
Антман
22
Хаканс
Остались в запасе
Венгрия
Финляндия
26
Ármin Pécsi
ВР
5
Ákos Markgráf
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
0
Раймунд Тот
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
23
Вильями Синисало
ВР
15
Samuli Miettinen
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Робин Лод
ЦП
18
Топи Кескинен
ЛВ
26
Каспер Терхо
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
25
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
26
Ármin Pécsi
ВР
5
Ákos Markgráf
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
0
Раймунд Тот
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
23
Вильями Синисало
ВР
15
Samuli Miettinen
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Робин Лод
ЦП
18
Топи Кескинен
ЛВ
26
Каспер Терхо
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
25
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Венгрия - Финляндия
3
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
407
325
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Смотреть прямую трансляцию Венгрия против Финляндии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Финляндия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»