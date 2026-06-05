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  • Венгрия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Венгрия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

5 июня, 19:35
Венгрия
05.06.2026, пятница, 20:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Финляндия
25' Б. Варга 43' Б. Варга
72' T. Miettinen
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Петер Саппанош
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
2
Attila Osváth
ЦЗ
0
Марк Чингер
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Алекс Тот
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
0
Милан Виталис
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
13
Rony Jansson
ЦЗ
21
Вилле Коски
ЦЗ
4
Tony Miettinen
ЦЗ
11
Адам Мархиев
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
6
Лео Валта
ЦП
10
Натан Скитта
АП
22
Даниэль Хаканс
ЛВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
14
Ryan Mahuta
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Венгрия
12
Áron Yaakobishvili
ВР
26
Ármin Pécsi
ВР
4
Kornél Szűcs
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
5
Ákos Markgráf
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
0
Раймунд Тот
ЦП
23
Дамир Редзич
ЦФ
14
Tamás Szűcs
ЦФ
16
Dániel Lukács
ЦФ
9
Bendegúz Kovács
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Вильями Синисало
ВР
5
Миро Тенхо
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
15
Samuli Miettinen
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
9
Сантери Вяяняйнен
ЦП
3
Никлас Пюухтия
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
18
Топи Кескинен
ЛВ
26
Каспер Терхо
ПВ
24
Ойва Юккола
ЛФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
25
D. Arifi
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Саппанош
0
Чингер
6
Орбан
21
Тот
11
Керкез
2
13
Шафер
0
Виталис
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-3-2-2
1
Градецки
13
21
Коски
4
11
Мархиев
16
Сухонен
6
Валта
10
Скитта
22
Хаканс
14
20
Похьянпало
1
Саппанош
12
12
1
Саппанош
2
4
4
2
11
Керкез
18
Надь
18
Надь
11
Керкез
21
Тот
23
Редзич
23
Редзич
21
Тот
20
Салаи
16
16
20
Салаи
19
Варга
9
9
19
Варга
1
Градецки
12
Йоронен
12
Йоронен
1
Градецки
14
5
Тенхо
5
Тенхо
14
4
17
Алхо
17
Алхо
4
16
Сухонен
9
Вяяняйнен
9
Вяяняйнен
16
Сухонен
11
Мархиев
3
Пюухтия
3
Пюухтия
11
Мархиев
10
Скитта
24
Юккола
24
Юккола
10
Скитта
22
Хаканс
7
Антман
7
Антман
22
Хаканс
Остались в запасе
Венгрия
Финляндия
26
Ármin Pécsi
ВР
5
Ákos Markgráf
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
0
Раймунд Тот
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
23
Вильями Синисало
ВР
15
Samuli Miettinen
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Робин Лод
ЦП
18
Топи Кескинен
ЛВ
26
Каспер Терхо
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
25
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
26
Ármin Pécsi
ВР
5
Ákos Markgráf
ЦЗ
15
Петер Барат
ЦП
22
Балаж Тот
ЦП
17
Каллум Стайлс
ЦП
0
Раймунд Тот
ЦП
14
Tamás Szűcs
ЦФ
7
Zsombor Gruber
ЦФ
25
Norbert Szendrei
ЦФ
Остались в запасе
23
Вильями Синисало
ВР
15
Samuli Miettinen
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Робин Лод
ЦП
18
Топи Кескинен
ЛВ
26
Каспер Терхо
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
25
D. Arifi
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Венгрия - Финляндия
3
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
13
Офсайды
1
2
Количество передач
407
325
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
11
4

Смотреть прямую трансляцию Венгрия против Финляндии, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июня в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Финляндия

Венгрия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Финляндия Венгрия
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