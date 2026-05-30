31 мая в 21:45 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Германии и Финляндии. Хозяева – абсолютный фаворит: 7 побед подряд, 7 матчей подряд с забитыми голами, атака – 3.00 гола за игру, оборона – 0.80 пропущенных. Гости – скромный середняк, который забивает в 3 последних матчах, но против такого монстра шансов нет. История на стороне немцев: 13 матчей без поражений против Финляндии. Ожидается разгром.

Германия

Немцы – настоящая машина. 7 побед подряд, 7 матчей подряд с забитыми голами. Атака феноменальная – 3.00 гола в среднем за 5 игр (15 голов в 5 матчах). Оборона надeжна – 0.80 пропущенных. В прошлом матче победа над Ганой (2:1). До этого волевая победа над Швейцарией (4:3) и разгром Словакии (6:0). Германия валит всех подряд. История встреч с Финляндией тоже впечатляет: 13 матчей без поражений.

Финляндия

Финны – крепкий середняк, но против Германии они бессильны. Атака приносит 1.40 гола в среднем за 5 игр, забивают в 3 последних матчах. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом матче ничья с Кабо-Верде (1:1) и поражение по пенальти. Финляндия умеет забивать, но с такой защитой против немецкой машины это вряд ли поможет.

Факты о командах

Германия

7 побед подряд

За 5 матчей: 3.00 забито, 0.80 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

13 матчей без поражений против Финляндии

Разгром Словакии (6:0)

Финляндия

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 3 последних матчах

Ничья с Кабо-Верде (1:1)

Прогноз на матч Германия – Финляндия

Германия – одна из лучших сборных мира прямо сейчас: 7 побед подряд, атака валит всех. Финляндия – обычный середняк, который в гостях против немцев не имеет шансов. История говорит о полном доминировании Германии – 13 матчей без поражений. Ожидается разгром хозяев. Финны могут забить – они делают это регулярно. Но это не спасeт.

Рекомендованные ставки