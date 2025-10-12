12.10.2025, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
3-3-2-2
1
Вербрюгген
12
Тимбер
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Клюйверт
18
Мален
10
Депай
4-3-1-2
12
Йоронен
3
Сталь
13
Ляхтеенмяки
17
Алхо
15
Тенхо
7
Вяяняйнен
14
Кайринен
10
Валта
18
Кескинен
7
Антман
21
Коски
12
Тимбер
6
ван Хеке
6
ван Хеке
12
Тимбер
15
ван де Вен
5
Аке
5
Аке
15
ван де Вен
8
Гравенберх
14
Рейндерс
14
Рейндерс
8
Гравенберх
18
Мален
7
Симонс
7
Симонс
18
Мален
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
17
Алхо
2
Пелтола
2
Пелтола
17
Алхо
7
Вяяняйнен
8
Лод
8
Лод
7
Вяяняйнен
10
Валта
10
Скитта
10
Скитта
10
Валта
7
Антман
19
Каллман
19
Каллман
7
Антман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
Остались в запасе
Нидерланды
Финляндия
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
26
Каспер Терхо
ПВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Остались в запасе
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
26
Каспер Терхо
ПВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Нидерланды - Финляндия
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
667
309
Сейвы
3
2
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.67
Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Финляндии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Финляндия
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Источник: «Бомбардир»