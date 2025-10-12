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  • Нидерланды – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Нидерланды – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

12 октября 2025, 17:50
Нидерланды
12.10.2025, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Финляндия
8' Д. Мален 17' В. ван Дейк 38' М. Депай (П) 84' К. Гакпо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Финляндия
12
Йессе Йоронен
(К) ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
13
Юхо Ляхтеенмяки
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Адам Сталь
ПЗ
18
Топи Кескинен
ЛВ
7
Сантери Вяяняйнен
ЦП
14
Каан Кайринен
ЦП
10
Лео Валта
ЦП
21
Вилле Коски
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нидерланды
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Финляндия
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
8
Робин Лод
ЦП
10
Натан Скитта
АП
26
Каспер Терхо
ПВ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
3-3-2-2
1
Вербрюгген
12
Тимбер
4
ван Дейк
15
ван де Вен
8
Гравенберх
21
де Йонг
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Клюйверт
18
Мален
10
Депай
4-3-1-2
12
Йоронен
3
Сталь
13
Ляхтеенмяки
17
Алхо
15
Тенхо
7
Вяяняйнен
14
Кайринен
10
Валта
18
Кескинен
7
Антман
21
Коски
12
Тимбер
6
ван Хеке
6
ван Хеке
12
Тимбер
15
ван де Вен
5
Аке
5
Аке
15
ван де Вен
8
Гравенберх
14
Рейндерс
14
Рейндерс
8
Гравенберх
18
Мален
7
Симонс
7
Симонс
18
Мален
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
17
Алхо
2
Пелтола
2
Пелтола
17
Алхо
7
Вяяняйнен
8
Лод
8
Лод
7
Вяяняйнен
10
Валта
10
Скитта
10
Скитта
10
Валта
7
Антман
19
Каллман
19
Каллман
7
Антман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
Остались в запасе
Нидерланды
Финляндия
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
26
Каспер Терхо
ПВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
13
Робин Руфс
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
Остались в запасе
23
Лукас Бергстрем
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
26
Каспер Терхо
ПВ
10
Теему Пукки
ЦФ
9
Адриан Сванбек
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Нидерланды - Финляндия
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
12
1
Нарушения
8
13
Офсайды
2
1
Количество передач
667
309
Сейвы
3
2
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
2.86
0.67

Смотреть прямую трансляцию матча Нидерланды против Финляндии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 октября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Финляндия

Нидерланды – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия Нидерланды
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