Кабо-Верде – Финляндия: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.83

29 марта 2026 10:44
Кабо-Верде - Финляндия
30 мар. 2026, понедельник 06:00 | Товарищеские матчи. Сборные
30 марта состоится товарищеский матч между сборными Кабо-Верде и Финляндии. Хозяева находятся в кризисе, проигрывают 3 матча подряд, но стабильно забивают. Гости также нестабильны, но одержали победу в последнем матче.

Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде переживает тяжелый период. Команда проигрывает в 3 последних товарищеских матчах, но забивает в 11 из 13 последних игр. В последних пяти матчах кабовердийцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 8 (в среднем 1.60). В последнем матче команда уступила Чили (2:4).

Финляндия

Финская сборная демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти матчах финны забили 8 голов (в среднем 1.60 за матч) и пропустили 6 (в среднем 1.20). В последнем матче команда обыграла Новую Зеландию (2:0). В товарищеских матчах Финляндия выступает с переменным успехом.

Факты о командах:

Кабо-Верде

  • Проигрывает в 3 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 1.60 пропущено

Финляндия

  • В последних 5 играх: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • Обыграла Новую Зеландию (2:0) в последнем матче

История личных встреч

Команды ранее не встречались между собой.

Прогноз на матч Кабо-Верде – Финляндия

Кабо-Верде находится в кризисе результатов (3 поражения подряд), но стабильно забивает в 11 из 13 последних матчей. Оборона хозяев не надежна (1.60 пропущенных), что дает надежду гостям.

Финляндия также нестабильна, но в последнем матче показала уверенную игру, обыграв Новую Зеландию. Гости будут играть на победу и постараются использовать проблемы обороны соперника.

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, а Кабо-Верде много пропускает, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. Финляндия выглядит предпочтительнее благодаря свежей победе.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83
  • Тотал голов больше 2.5

1.83
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Товарищеские матчи. Сборные Финляндия Кабо-Верде
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
