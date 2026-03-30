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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде - Финляндия
Кабо-Верде - Финляндия: обзор матча 30 марта 2026
Кабо-Верде
30.03.2026, понедельник, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Финляндия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кабо-Верде - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
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Кабо-Верде
Финляндия
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Вчера, 18:53
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Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина
Вчера, 18:53
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Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?»
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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
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Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
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Месси встал на колени перед игроком из РПЛ
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Венгрия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Венгрия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.55
4 июня
Товарищеский матч. Германия разгромила Финляндию – 4:0!
31 мая
3
Германия – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Германия – Финляндия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.50
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Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
- : -
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
Либерия
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Кабо-Верде
Финляндия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные,
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные,
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Товарищеские матчи. Сборные,
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Германия
4 : 0
31.05.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Кабо-Верде
1 : 1
30.03.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные,
Финляндия
4 : 0
17.11.2025
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Финляндия
0 : 1
14.11.2025
Мальта
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