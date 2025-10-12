Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии

Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии

Сегодня, 20:58
4

Закончились три матча отборочного этапа ЧМ-2026.

Нидерланды со счетом 4:0 разгромили Финляндию.

Фарерские острова обыграли Чехию (2:1), одержав третью победу подряд в группе.

Беларусь уступила Шотландии (1:2).

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 8 тур
Шотландия - Беларусь - 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 - Ч. Адамс, 15; 2:0 - С. Мактоминей, 84; 2:1 - G. Kuchko , 90+6.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 8 тур
Фарерские острова - Чехия - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Х. Серенсен, 67; 1:1 - А. Карабец, 78; 2:1 - М. Агнарссон, 81.
Таблица турнира Календарь турнира
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 8 тур
Нидерланды - Финляндия - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 - Д. Мален, 8; 2:0 - В. ван Дейк, 17; 3:0 - М. Депай, 38 (с пенальти); 4:0 - К. Гакпо, 84.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Шотландия Нидерланды Финляндия Фарерские острова Чехия
Комментарии (4)
send.ipi-sms
1760293558
Фареры красавы
Ответить
zigbert
1760294329
К чехам нет теперь уж веры, Победили их Фареры.
Ответить
insider_retro
1760294648
Шикарно островитяне чехов причесали :)
Ответить
Desma
1760296814
Если уже папуасы обыгрывают Чехию, то пора Петржеле браться за сборную.
Ответить
