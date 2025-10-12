Отбор ЧМ-2026. Фареры победили Чехию, Беларусь проиграла Шотландии

Закончились три матча отборочного этапа ЧМ-2026.
Нидерланды со счетом 4:0 разгромили Финляндию.
Фарерские острова обыграли Чехию (2:1), одержав третью победу подряд в группе.
Беларусь уступила Шотландии (1:2).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 8 тур
Шотландия - Беларусь - 2:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ч. Адамс, 15; 2:0 - С. Мактоминей, 84; 2:1 - G. Kuchko , 90+6.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа L. 8 тур
Фарерские острова - Чехия - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Серенсен, 67; 1:1 - А. Карабец, 78; 2:1 - М. Агнарссон, 81.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 8 тур
Нидерланды - Финляндия - 4:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Мален, 8; 2:0 - В. ван Дейк, 17; 3:0 - М. Депай, 38 (с пенальти); 4:0 - К. Гакпо, 84.
Источник: «Бомбардир»