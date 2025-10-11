Введите ваш ник на сайте
Нидерланды – Финляндия: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.86

11 октября 2025 8:14
Нидерланды - Финляндия
12 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 8 тур
Перейти в онлайн матча
12 октября на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме Нидерланды примут сборную Финляндии в рамках восьмого тура квалификации чемпионата мира. Хозяева уверенно возглавляют группу и подходят к игре в великолепной форме, тогда как гости сохраняют шансы на борьбу за второе место.

Нидерланды

Сборная Нидерландов демонстрирует убедительный футбол в текущем отборочном цикле. После пяти туров команда набрала 13 очков, выиграв четыре матча и один завершив вничью. Последняя встреча против Мальты завершилась разгромом 4:0. Подопечные строят игру через контроль мяча и мощное давление на чужой половине поля. Коди Гакпо продолжает вести команду вперeд – 14 голов в 29 матчах. В последних пяти играх Нидерланды забили 18 мячей и пропустили лишь три, показывая сбалансированную игру в атаке и обороне. Средняя результативность – 3,6 гола за матч, что подтверждает высокий уровень реализации моментов.

Финляндия

Финская сборная стабильно борется в середине таблицы и сохраняет неплохие шансы на выход из группы. После шести туров у команды 10 очков, а в последнем матче Финляндия обыграла Литву (2:1). Главный бомбардир – Беньямин Челльман с пятью голами в 21 игре. Финны действуют организованно, стараясь не допускать ошибок при розыгрыше от своих ворот, но при этом часто теряют концентрацию в защите. Команда забивает в трeх матчах подряд, однако пропускает в каждой из последних шести встреч. В среднем Финляндия забивает один гол за игру и пропускает 1,6, что указывает на уязвимость в обороне при стандартах и фланговых атаках.

Факты о командах

Нидерланды

  • Не проигрывают в 5 матчах подряд
  • Средняя результативность – 3,6 гола за игру
  • Пропускают в среднем 0,6 гола за матч
  • Забивают в 9 матчах подряд

Финляндия

  • Пропускают в 6 матчах подряд
  • Средняя результативность – 1 гол за игру
  • Пропускают в среднем 1,6 гола за матч
  • Забивают в 3 матчах подряд

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
0.33
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Финляндия
0 : 2
07.06.2025
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 10 тур
Финляндия
0 : 2
06.09.2011
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур
Нидерланды
2 : 1
07.09.2010
Финляндия

Прогноз на матч Нидерланды – Финляндия

Нидерланды выглядят на порядок сильнее и стабильнее. Команда Рональда Кумана уверенно реализует свои моменты и часто решает исход матчей уже к перерыву. Финляндия может оказать сопротивление за счeт плотной обороны и быстрых контратак, но уровень исполнителей в атаке у хозяев существенно выше. Учитывая форму Гакпо и общую эффективность голландской сборной, есть все основания ожидать уверенной победы хозяев с преимуществом минимум в два мяча.

Финны наверняка будут играть вторым номером и попытаются ограничить пространство, но сдержать агрессию Нидерландов будет непросто. Вероятен сценарий, где голландцы быстро откроют счeт и доведут матч до комфортного результата.

Рекомендованные ставки

  • Победа Нидерландов с форой (-1.5) – коэффициент 1.86
  • Индивидуальный тотал Нидерландов больше 2.5 – коэффициент 1.92

Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Финляндия Нидерланды
Рекомендуем
