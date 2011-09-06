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Евро-2024
Финляндия - Нидерланды
Финляндия - Нидерланды: обзор матча 06 сентября 2011
Финляндия
06.09.2011, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 10 тур
0 : 2
Завершен
Нидерланды
29'
К. Строотман
90+3'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Нидерланды
+3
ГОЛ! 0:2!
Л. де Йонг
Замена
Д. Сьолунд
️️️️
М. Форсселл
Замена
Ю. Райтала
️️️️
П. Пасанен
Замена
Л. де Йонг
️️️️
К. Хунтелаар
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. ван Перси
Замена
М. Вейринен
️️️️
Т. Пукки
Вторая желтая
П. Хетемай
ГОЛ! 0:1!
К. Строотман
Желтая карточка
П. Хетемай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
7
Роман Еременко
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Олли Хуттунен
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Дирк Кейт
ПП
9
Робин ван Перси
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Финляндия
1
Отто
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
18
Даниель Сьолунд
ЦП
0
Мика Вейринен
АП
15
Маркус Хейккинен
ПП
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
21
Эльеро Элиа
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
3-5-2
1
Градецки
2
Пасанен
4
Тойвио
3
Мойсандер
19
Ринг
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
13
Аркивуо
7
Еременко
10
Пукки
9
Форсселл
4-3-1-2
1
Стекеленбург
2
ван дер Вил
3
Хейтинга
14
Матейсен
0
Питерс
0
Кейт
16
Строотман
6
ван Боммел
10
Снейдер
19
Хунтелаар
9
ван Перси
2
Пасанен
22
Райтала
22
Райтала
2
Пасанен
9
Форсселл
18
Сьолунд
18
Сьолунд
9
Форсселл
10
Пукки
0
Вейринен
0
Вейринен
10
Пукки
9
ван Перси
21
Элиа
21
Элиа
9
ван Перси
19
Хунтелаар
9
де Йонг
9
де Йонг
19
Хунтелаар
Остались в запасе
Финляндия
Нидерланды
1
Отто
ВР
14
Тим Спарв
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
15
Маркус Хейккинен
ПП
Главный тренер
Олли Хуттунен
22
Михел Ворм
ВР
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Остались в запасе
1
Отто
ВР
14
Тим Спарв
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
15
Маркус Хейккинен
ПП
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
15
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
21
Халид Булахруз
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
Главный тренер
Олли Хуттунен
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Статистика матча Финляндия - Нидерланды
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
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Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
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Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
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Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
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26.09.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
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05.06.2026
Финляндия
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Лига наций, 5 тур
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13.11.2026
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Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
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1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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