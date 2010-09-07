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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Финляндия
Нидерланды - Финляндия: обзор матча 07 сентября 2010
Нидерланды
07.09.2010, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа E, 2 тур
2 : 1
Завершен
Финляндия
7'
К. Хунтелаар
16'
К. Хунтелаар (П)
18'
М. Форсселл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Финляндия
Замена
А. Еременко
️️️️
М. Форсселл
Замена
Д. Ленс
️️️️
И. Афеллай
Замена
Д. Йоханссон
️️️️
Д. Сьолунд
Замена
Э. Элиа
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Т. Спарв
Замена
Р. Порокара
️️️️
К. Хямяляйнен
Желтая карточка
Р. Еременко
18'
ГОЛ! 2:1!
М. Форсселл
Пас отдал
Д. Сьолунд
16'
Желтая карточка
М. Хейккинен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Хунтелаар
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
У. Снейдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Вурнон Анита
ЛЗ
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Ибрагим Афеллай
ЛВ
6
Найджел Де Йонг
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
ПВ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Финляндия
1
Отто
ВР
5
Вели Лампи
ЛЗ
0
Мика Вейринен
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Петри Пасанен
(К)
ПЗ
15
Маркус Хейккинен
ЛВ
18
Даниель Сьолунд
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ПВ
9
Микаэль Форсселл
ЦФ
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Нидерланды
16
Пит Велтхуйзен
ВР
0
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тео Янссен
ЛП
21
Эльеро Элиа
ЦП
7
Джермейн Ленс
ЦП
Финляндия
17
Рони Порокара
ЛП
16
Теему Тайнио
ЦП
6
Алексей Еременко
ЦП
10
Яри Литманен
АП
11
Йонас Колкка
ЦФ
16
Джонатан Йоханссон
ЦФ
4-2-3-1
1
Стекеленбург
6
Анита
3
Хейтинга
14
Матейсен
2
ван дер Вил
6
Де Йонг
6
ван Боммел
8
Афеллай
10
Снейдер
0
ван дер Ваарт
19
Хунтелаар
4-3-2-1
1
Отто
2
Пасанен
0
Вейринен
3
Мойсандер
5
Лампи
18
Сьолунд
14
Спарв
7
Еременко
21
Хямяляйнен
15
Хейккинен
9
Форсселл
0
ван дер Ваарт
21
Элиа
21
Элиа
0
ван дер Ваарт
8
Афеллай
7
Ленс
7
Ленс
8
Афеллай
21
Хямяляйнен
17
Порокара
17
Порокара
21
Хямяляйнен
9
Форсселл
6
Еременко
6
Еременко
9
Форсселл
18
Сьолунд
16
Йоханссон
16
Йоханссон
18
Сьолунд
Остались в запасе
Нидерланды
Финляндия
0
Эрик Питерс
ЦЗ
16
Пит Велтхуйзен
ВР
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тео Янссен
ЛП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
11
Йонас Колкка
ЦФ
16
Теему Тайнио
ЦП
10
Яри Литманен
АП
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Остались в запасе
0
Эрик Питерс
ЦЗ
16
Пит Велтхуйзен
ВР
15
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тео Янссен
ЛП
Остались в запасе
11
Йонас Колкка
ЦФ
16
Теему Тайнио
ЦП
10
Яри Литманен
АП
Главный тренер
Берт ван Марвейк
Главный тренер
Стюарт Бакстер
Статистика матча Нидерланды - Финляндия
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Финляндия
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
2 : 1
05.06.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:25 (прямая)
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