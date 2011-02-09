Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Стюарт Бакстер

    Тренер
    Имя Стюарт
    Фамилия Бакстер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 16 апреля 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Финляндия 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Бельгия 1 : 1 Финляндия
    • Читайте нас: 
    11