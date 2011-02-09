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    Стюарт Бакстер - статистика

    Тренер
    Имя Стюарт
    Фамилия Бакстер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 16 апреля 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Финляндия 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.02.2011 Бельгия 1 : 1 Финляндия
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