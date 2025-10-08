Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Финляндия – Литва: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.75

08 октября 2025 8:57
Финляндия - Литва
09 окт. 2025, четверг 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку

9 октября в Хельсинки на Олимпийском стадионе пройдет матч квалификации чемпионата мира, где Финляндия примет Литву. Обе команды проводят непростую кампанию, но при этом сохраняют шансы на борьбу за место в стыках.

Финляндия

Сборная Финляндии под руководством Маркку Канервы проводит неоднозначный отборочный цикл. Команда неплохо начала кампанию, но затем сбавила темп и сейчас располагается на третьей строчке в группе с семью очками. Финны пропускают в четырeх последних матчах подряд и пока не могут вернуть стабильность в обороне, которая раньше считалась их сильной стороной.В атаке команда действует прагматично: в пяти последних матчах – всего пять голов, но при этом практически все атаки строятся через Йоэла Похьянпало, который забил пять мячей в 21 игре за сборную. Финляндия часто использует фланговые прострелы и стандарты, где чувствует себя уверенно, но при этом уязвима на контратаках.

Литва

Литовская сборная борется за очки, но пока результат оставляет желать лучшего – лишь одна ничья и четыре поражения в пяти матчах отборочного турнира. Команда играет самоотверженно, но не хватает глубины состава и стабильности в обороне. Литва не выигрывает уже 13 матчей подряд, а за последние пять пропустила 11 мячей.Главный акцент в атаке делается на Гвидаса Гинейтиса, который забил четыре гола за сборную. При этом команда часто уступает в единоборствах и допускает ошибки при прессинге. Литовцы стараются действовать компактно, но при сильных соперниках линии обороны разрываются, что приводит к моментам у их ворот.

Факты о командах

Финляндия

  • Пропускает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забитых и 1.80 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Забил в 4 из 5 последних матчей
  • Не проигрывает дома в 4 из 6 последних встреч

Литва

  • Не выигрывает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 1.00 забитых и 2.20 пропущенных голов (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Забивает в 4 из 5 последних игр

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Литва
2 : 2
24.03.2025
Финляндия

Прогноз на матч Финляндия – Литва

Финляндия выглядит фаворитом – команда лучше сбалансирована и обладает более высоким индивидуальным уровнем игроков. Однако оборона хозяев в последнее время нестабильна, и Литва, которая регулярно забивает даже в матчах с фаворитами, может воспользоваться этим.Финны будут играть первым номером, стараясь забить как можно раньше, но гости способны создать проблемы в контратаках. Матч обещает быть напряженным, а исход с перевесом в один мяч кажется наиболее вероятным. Оптимально рассмотреть варианты с форой или ограниченным тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.10

1.48
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Литва Финляндия
Другие прогнозы
09.10.2025
19:00
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Финляндия - Литва
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
09.10.2025
21:00
1.70
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Молдавия
Победа Румынии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.65
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Уэльс
Победа Англии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.68
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Новая Зеландия
Победа Польши с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Кипр - Босния и Герцеговина
Победа Боснии и Герцеговины
09.10.2025
21:45
2.35
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Чехия - Хорватия
Победа Хорватии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 