9 октября в Хельсинки на Олимпийском стадионе пройдет матч квалификации чемпионата мира, где Финляндия примет Литву. Обе команды проводят непростую кампанию, но при этом сохраняют шансы на борьбу за место в стыках.

Финляндия

Сборная Финляндии под руководством Маркку Канервы проводит неоднозначный отборочный цикл. Команда неплохо начала кампанию, но затем сбавила темп и сейчас располагается на третьей строчке в группе с семью очками. Финны пропускают в четырeх последних матчах подряд и пока не могут вернуть стабильность в обороне, которая раньше считалась их сильной стороной.В атаке команда действует прагматично: в пяти последних матчах – всего пять голов, но при этом практически все атаки строятся через Йоэла Похьянпало, который забил пять мячей в 21 игре за сборную. Финляндия часто использует фланговые прострелы и стандарты, где чувствует себя уверенно, но при этом уязвима на контратаках.

Литва

Литовская сборная борется за очки, но пока результат оставляет желать лучшего – лишь одна ничья и четыре поражения в пяти матчах отборочного турнира. Команда играет самоотверженно, но не хватает глубины состава и стабильности в обороне. Литва не выигрывает уже 13 матчей подряд, а за последние пять пропустила 11 мячей.Главный акцент в атаке делается на Гвидаса Гинейтиса, который забил четыре гола за сборную. При этом команда часто уступает в единоборствах и допускает ошибки при прессинге. Литовцы стараются действовать компактно, но при сильных соперниках линии обороны разрываются, что приводит к моментам у их ворот.

Факты о командах

Финляндия

Пропускает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забитых и 1.80 пропущенных голов (последние 5 игр)

Забил в 4 из 5 последних матчей

Не проигрывает дома в 4 из 6 последних встреч

Литва

Не выигрывает в 13 матчах подряд

В среднем: 1.00 забитых и 2.20 пропущенных голов (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

Забивает в 4 из 5 последних игр

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 2 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Литва 2 : 2 Финляндия

Прогноз на матч Финляндия – Литва

Финляндия выглядит фаворитом – команда лучше сбалансирована и обладает более высоким индивидуальным уровнем игроков. Однако оборона хозяев в последнее время нестабильна, и Литва, которая регулярно забивает даже в матчах с фаворитами, может воспользоваться этим.Финны будут играть первым номером, стараясь забить как можно раньше, но гости способны создать проблемы в контратаках. Матч обещает быть напряженным, а исход с перевесом в один мяч кажется наиболее вероятным. Оптимально рассмотреть варианты с форой или ограниченным тоталом.

Рекомендованные ставки