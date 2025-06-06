7 июня на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата мира по футболу, в котором Финляндия примет Нидерланды. Обе команды провели насыщенный отрезок в Лиге наций и уже успели начать отбор к мировому первенству. Для Финляндии это шанс доказать свою конкурентоспособность, а для Нидерландов – обязательство набрать очки и продолжить борьбу за первое место.

Финляндия

Финны стартовали в отборе с победы над Мальтой (1:0) и ничьей с Литвой (2:2), однако общая динамика команды тревожная. В 5 последних матчах команда забила лишь 4 гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила 8 (1.60). Особенно проблемной выглядит оборона – Финляндия пропускает в 12 из 14 последних встреч. К тому же три последних домашних матча завершились поражениями, что говорит о спаде формы на родной арене. В атаке команда редко создает голевые моменты, а главные надежды связаны с стандартами и быстрыми переходами.

Нидерланды

«Оранжевые» продолжают демонстрировать мощный атакующий потенциал. В последних 5 матчах они забили 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но и оборона даeт сбои – 7 пропущенных голов (1.40 за игру). Команда стабильно забивает – уже 4 матча подряд находят путь к воротам соперника. В Лиге наций подопечные Роналда Кумана дважды сыграли вничью с Испанией (2:2 и 3:3), а также уверенно обыграли Венгрию (4:0). Нидерланды располагают качественным подбором игроков и широкими возможностями для ротации, что особенно важно в плотном графике отборочных встреч.

Факты о командах

Финляндия

В последних 5 матчах пропустила 8 голов

В среднем забивает 0.80 гола за матч

Проиграла 3 домашних матча подряд

Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Нидерланды

В последних 5 матчах забила 10 мячей

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (3) 1 Забитых мячей 6 0.33 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Финляндия 0 : 2 Нидерланды Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 10 тур Финляндия 0 : 2 Нидерланды Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур Нидерланды 2 : 1 Финляндия

Прогноз на матч

Нидерланды являются безусловными фаворитами встречи. Даже несмотря на неидеальную оборону, их атакующая линия должна справиться с нестабильной защитой Финляндии. У хозяев мало шансов удержать соперника от голевых моментов, особенно учитывая их текущую домашнюю форму. Вместе с тем, финны не выглядят полностью беспомощными – команда может рассчитывать на гол в контратаке или после стандарта. Вероятнее всего, матч завершится уверенной победой гостей, но с голами с обеих сторон.

Точный счeт: 1:3 в пользу Нидерландов

Рекомендованные ставки: