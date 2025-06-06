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Прогноз на точный счёт матча Финляндия – Нидерланды: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 15:51
Финляндия - Нидерланды
07 июн. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
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6.80
Точный счёт 3:1 в пользу Нидерландов
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7 июня на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата мира по футболу, в котором Финляндия примет Нидерланды. Обе команды провели насыщенный отрезок в Лиге наций и уже успели начать отбор к мировому первенству. Для Финляндии это шанс доказать свою конкурентоспособность, а для Нидерландов – обязательство набрать очки и продолжить борьбу за первое место.

Финляндия

Финны стартовали в отборе с победы над Мальтой (1:0) и ничьей с Литвой (2:2), однако общая динамика команды тревожная. В 5 последних матчах команда забила лишь 4 гола (в среднем 0.80 за игру) и пропустила 8 (1.60). Особенно проблемной выглядит оборона – Финляндия пропускает в 12 из 14 последних встреч. К тому же три последних домашних матча завершились поражениями, что говорит о спаде формы на родной арене. В атаке команда редко создает голевые моменты, а главные надежды связаны с стандартами и быстрыми переходами.

Нидерланды

«Оранжевые» продолжают демонстрировать мощный атакующий потенциал. В последних 5 матчах они забили 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но и оборона даeт сбои – 7 пропущенных голов (1.40 за игру). Команда стабильно забивает – уже 4 матча подряд находят путь к воротам соперника. В Лиге наций подопечные Роналда Кумана дважды сыграли вничью с Испанией (2:2 и 3:3), а также уверенно обыграли Венгрию (4:0). Нидерланды располагают качественным подбором игроков и широкими возможностями для ротации, что особенно важно в плотном графике отборочных встреч.

Факты о командах

Финляндия

  • В последних 5 матчах пропустила 8 голов
  • В среднем забивает 0.80 гола за матч
  • Проиграла 3 домашних матча подряд
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей

Нидерланды

  • В последних 5 матчах забила 10 мячей
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 4 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
1
Забитых мячей
6
0.33
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Финляндия
0 : 2
07.06.2025
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 10 тур
Финляндия
0 : 2
06.09.2011
Нидерланды
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, 2 тур
Нидерланды
2 : 1
07.09.2010
Финляндия

Прогноз на матч

Нидерланды являются безусловными фаворитами встречи. Даже несмотря на неидеальную оборону, их атакующая линия должна справиться с нестабильной защитой Финляндии. У хозяев мало шансов удержать соперника от голевых моментов, особенно учитывая их текущую домашнюю форму. Вместе с тем, финны не выглядят полностью беспомощными – команда может рассчитывать на гол в контратаке или после стандарта. Вероятнее всего, матч завершится уверенной победой гостей, но с голами с обеих сторон.

Точный счeт: 1:3 в пользу Нидерландов

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу Нидерландов – коэффициент 6.80
  • Победа Нидерландов с форой (-1) – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Нидерландов больше 2.0 – коэффициент 1.85

6.80
Точный счёт 3:1 в пользу Нидерландов
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Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Финляндия
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