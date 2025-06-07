07.06.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Финляндия
Финляндия
3-3-2-2
1
Градецки
5
Хосконен
4
Иванов
17
Алхо
18
Уронен
2
Пелтола
15
Тенхо
14
Кайринен
8
Лод
20
Похьянпало
7
Антман
4-4-1-1
23
Флеккен
2
Фримпонг
4
ван Дейк
5
Аке
6
ван Хеке
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
11
Гакпо
10
Депай
4
Иванов
8
Валакари
8
Валакари
4
Иванов
15
Тенхо
6
Камара
6
Камара
15
Тенхо
17
Алхо
22
Нисканен
22
Нисканен
17
Алхо
8
Лод
19
Каллман
19
Каллман
8
Лод
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
6
ван Хеке
6
де Врей
6
де Врей
6
ван Хеке
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
14
Рейндерс
9
Вегхорст
9
Вегхорст
14
Рейндерс
10
Депай
7
Клюйверт
7
Клюйверт
10
Депай
11
Гакпо
7
Симонс
7
Симонс
11
Гакпо
Остались в запасе
Финляндия
Нидерланды
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
10
Теему Пукки
ЦФ
16
Ансси Сухонен
ЦП
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
18
Дониелл Мален
ЦФ
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
10
Теему Пукки
ЦФ
16
Ансси Сухонен
ЦП
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
Остались в запасе
18
Дониелл Мален
ЦФ
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Финляндия - Нидерланды
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Нидерланд, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Нидерланды
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»