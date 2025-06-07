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  • Финляндия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025

Финляндия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025

7 июня 2025, 20:35
Финляндия
07.06.2025, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
Нидерланды
6' М. Депай 23' Д. Дюмфрис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
5
Артту Хосконен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Каан Кайринен
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
7
Оливер Антман
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
16
Ансси Сухонен
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
7
Томми Йюрю
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
Нидерланды
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-3-2-2
1
Градецки
5
Хосконен
4
Иванов
17
Алхо
18
Уронен
2
Пелтола
15
Тенхо
14
Кайринен
8
Лод
20
Похьянпало
7
Антман
4-4-1-1
23
Флеккен
2
Фримпонг
4
ван Дейк
5
Аке
6
ван Хеке
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
21
де Йонг
8
Гравенберх
11
Гакпо
10
Депай
4
Иванов
8
Валакари
8
Валакари
4
Иванов
15
Тенхо
6
Камара
6
Камара
15
Тенхо
17
Алхо
22
Нисканен
22
Нисканен
17
Алхо
8
Лод
19
Каллман
19
Каллман
8
Лод
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
6
ван Хеке
6
де Врей
6
де Врей
6
ван Хеке
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
14
Рейндерс
9
Вегхорст
9
Вегхорст
14
Рейндерс
10
Депай
7
Клюйверт
7
Клюйверт
10
Депай
11
Гакпо
7
Симонс
7
Симонс
11
Гакпо
Остались в запасе
Финляндия
Нидерланды
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
10
Теему Пукки
ЦФ
16
Ансси Сухонен
ЦП
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
18
Дониелл Мален
ЦФ
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
10
Теему Пукки
ЦФ
16
Ансси Сухонен
ЦП
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
Остались в запасе
18
Дониелл Мален
ЦФ
13
Ник Олий
ВР
1
Кьел Шерпен
ВР
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Ланг
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Финляндия - Нидерланды
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Нидерланд, 3 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Нидерланды

Финляндия – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Финляндия
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