Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Финляндия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Финляндия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

10 июня 2025, 20:35
Финляндия
10.06.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Польша
31' Й. Похьянпало (П) 64' Б. Каллман
69' Я. Кивиор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
15
Миро Тенхо
ЦЗ
5
Артту Хосконен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Матти Пелтола
ОП
14
Каан Кайринен
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
7
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
16
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
5
Ян Беднарек
(К) ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
8
Якуб Модер
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
11
Карол Свидерски
ЦФ
23
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Михал Пробеж
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
19
Бенжамин Каллман
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Польша
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Макси Ойеделе
ОП
16
Якуб Пиотровски
ЦП
7
Матеуш Богуш
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Градецки
15
Тенхо
5
Хосконен
18
Уронен
2
Пелтола
14
Кайринен
6
Камара
8
Лод
9
Йенсен
7
Антман
20
Похьянпало
3-2-2-1-2
1
Скорупски
16
Скшипчак
5
Беднарек
14
Кивиор
2
Кэш
21
Залевски
8
Модер
6
Слиш
20
Шиманьски
23
Пентек
11
Свидерски
8
Лод
4
Иванов
4
Иванов
8
Лод
9
Йенсен
17
Алхо
17
Алхо
9
Йенсен
20
Похьянпало
19
Каллман
19
Каллман
20
Похьянпало
18
Уронен
22
Нисканен
22
Нисканен
18
Уронен
7
Антман
10
Пукки
10
Пукки
7
Антман
8
Модер
16
Пиотровски
16
Пиотровски
8
Модер
11
Свидерски
7
Каминьски
7
Каминьски
11
Свидерски
23
Пентек
16
Букса
16
Букса
23
Пентек
Остались в запасе
Финляндия
Польша
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
20
Макси Ойеделе
ОП
7
Матеуш Богуш
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
20
Макси Ойеделе
ОП
7
Матеуш Богуш
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Финляндия - Польша
1
2
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
401
424
Сейвы
7
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
11

Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Польшы, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Польша

Финляндия – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июня 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Финляндия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
1
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
2
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
2
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
2
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
11
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+