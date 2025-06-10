10.06.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Финляндия
Финляндия
3-1-3-1-2
1
Градецки
15
Тенхо
5
Хосконен
18
Уронен
2
Пелтола
14
Кайринен
6
Камара
8
Лод
9
Йенсен
7
Антман
20
Похьянпало
3-2-2-1-2
1
Скорупски
16
Скшипчак
5
Беднарек
14
Кивиор
2
Кэш
21
Залевски
8
Модер
6
Слиш
20
Шиманьски
23
Пентек
11
Свидерски
8
Лод
4
Иванов
4
Иванов
8
Лод
9
Йенсен
17
Алхо
17
Алхо
9
Йенсен
20
Похьянпало
19
Каллман
19
Каллман
20
Похьянпало
18
Уронен
22
Нисканен
22
Нисканен
18
Уронен
7
Антман
10
Пукки
10
Пукки
7
Антман
8
Модер
16
Пиотровски
16
Пиотровски
8
Модер
11
Свидерски
7
Каминьски
7
Каминьски
11
Свидерски
23
Пентек
16
Букса
16
Букса
23
Пентек
Остались в запасе
Финляндия
Польша
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
20
Макси Ойеделе
ОП
7
Матеуш Богуш
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Главный тренер
Михал Пробеж
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вильями Синисало
ВР
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
3
Вилле Тикканен
ЦЗ
7
Томми Йюрю
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
16
Ансси Сухонен
ЦП
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
22
Бартош Мрозек
ВР
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
15
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
20
Макси Ойеделе
ОП
7
Матеуш Богуш
ЦП
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Михал Пробеж
Статистика матча Финляндия - Польша
1
2
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
10
Офсайды
1
1
Количество передач
401
424
Сейвы
7
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Польшы, 4 тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Польша
- Прямая трансляция матча будет проходить в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»