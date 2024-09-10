Лига наций. Нидерланды и Германия сыграли вничью (2:2), дубль Кейна принес Англии победу над Финляндией (2:0)

Нидерланды и Германия не выявили победителя во 2-м туре Лиги наций. В обоих голах немцев поучаствовал Дениз Ундав.

В другой встрече турнира Англия дома справилась с Финляндией. Дубль оформил нападающий Гарри Кейн.

Лига наций. Лига А. Группа 3. 2-й тур

Нидерланды – Германия – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Рейндерс, 2; 1:1 – Ундав, 38; 1:2 – Киммих, 45+3; 2:2 – Дюмфрис, 51.

Лига наций. Лига В. Группа 2. 2-й тур

Англия – Финляндия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 57; 2:0 – Кейн, 76.

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