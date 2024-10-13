13.10.2024, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B2, 4 тур
Лига наций, группа B2, 4 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Финляндия
Финляндия
4-1-3-1-1
1
Градецки
17
Алхо
4
Иванов
18
Уронен
5
Хосконен
2
Пелтола
6
Камара
11
Шуллер
18
Кескинен
9
Йенсен
19
Каллман
4-1-2-2-1
13
Хендерсон
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
2
Александер-Арнольд
4
Райс
8
Гомес
10
Беллингем
10
Палмер
17
Грилиш
9
Кейн
9
Йенсен
8
Лод
8
Лод
9
Йенсен
11
Шуллер
10
Валта
10
Валта
11
Шуллер
19
Каллман
20
Похьянпало
20
Похьянпало
19
Каллман
17
Алхо
7
Антман
7
Антман
17
Алхо
8
Гомес
22
Льюис
22
Льюис
8
Гомес
4
Райс
24
Галлахер
24
Галлахер
4
Райс
10
Беллингем
7
Фоден
7
Фоден
10
Беллингем
10
Палмер
17
Мадуэке
17
Мадуэке
10
Палмер
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Финляндия
Англия
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Адам Сталь
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
2
Томас Гальвес
ЛЗ
4
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
15
Миро Тенхо
ЦЗ
3
Адам Сталь
ЦЗ
16
Урхо Ниссила
АП
10
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
9
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Ли Карсли
Статистика матча Финляндия - Англия
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
7
7
Офсайды
0
1
Количество передач
354
818
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
92
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Смотреть прямую трансляцию матча Финляндия против Англия, 4-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Финляндия – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»