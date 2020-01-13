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Кьер будет выступать за «Милан» под 24-м номером

13 января 2020, 20:00
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Новичок «Милана» Симон Кьер определился с игровым номером в команде.

Датчанин отдал предпочтение цифре «24». Фото со своей презентации он опубликовал в твиттере.

  • Кьер присоединился к «Милану» на правах аренды до лета 2020 года с опцией последующего выкупа.
  • Трансфер центрбека принадлежит «Севилье».
  • Первую часть текущего сезона 30-летний футболист провeл в «Аталанте», сыграв шесть матчей.
  • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Симона Кьера
Италия. Серия А Милан Кьер Симон
Комментарии (2)
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helllacoste
1578936660
эх, Милан-Милан..
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Ronko
1578960859
Помню всегда покупал его в старом менеджере
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