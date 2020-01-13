Кьер будет выступать за «Милан» под 24-м номером

Новичок «Милана» Симон Кьер определился с игровым номером в команде.
Датчанин отдал предпочтение цифре «24». Фото со своей презентации он опубликовал в твиттере.
- Кьер присоединился к «Милану» на правах аренды до лета 2020 года с опцией последующего выкупа.
- Трансфер центрбека принадлежит «Севилье».
- Первую часть текущего сезона 30-летний футболист провeл в «Аталанте», сыграв шесть матчей.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Симона Кьера