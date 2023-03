Кьер будет выступать за «Милан» под 24-м номером

Новичок «Милана» Симон Кьер определился с игровым номером в команде.

Датчанин отдал предпочтение цифре «24». Фото со своей презентации он опубликовал в твиттере.

Primo allenamento fatto: Felice di essere un nuovo giocatore del @acmilan // First training done! Feels good to be an AC Milan player.#ForzaMilan #rossoneri #SempreMilan pic.twitter.com/8qe60USKdV