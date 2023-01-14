Симон Кьер - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Кьер
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|82
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Кьер
|Команда
|Милан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хорсенс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 марта 1989 (33 года)
|Рост
|189
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Тоттенхэм
|0:0
|Милан
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|1:0
|Тоттенхэм
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 70'
|Милан
|1:0
|Торино
|Италия. Серия А, 22 тур
|32'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Милан (Милан)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|10.02.2023
|1' -70'
|Милан (Милан)
|1:0
|Торино (Турин)
|32'
|05.02.2023
|1' -86'
|Интер (Милан)
|1:0
|Милан (Милан)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.01.2023
|23' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|54'
|14.01.2023
|86' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|08.11.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Милан (Милан)
|22.10.2022
|1' -60'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|01.10.2022
|1' -73'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Милан (Милан)
|24'
|18.09.2022
|1' -46'
|Милан (Милан)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|18'
|10.09.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Милан (Милан)
|03.09.2022
|84' -90'
|Милан (Милан)
|3:2
|Интер (Милан)
|30.08.2022
|1' -79'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:2
|Удинезе (Удине)