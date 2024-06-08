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Симон Кьер
Статистика
Симон Кьер - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1989 (37), Хорсенс
#24 | Защитник
189 см | 82 кг
Дания
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Германия. Бундеслига 2011/2012
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Италия. Серия А 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дания
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
3 : 1
08.06.2024
Норвегия
62' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
2 : 1
05.06.2024
Швеция
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Дания
0 : 0
23.03.2024
Швейцария
1' - 65'
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