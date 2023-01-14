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    Симон Кьер - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Симон
    Фамилия Кьер
    Команда Милан
    Состав Основной
    Родной город Хорсенс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1989 (33 года)
    Рост 189
    Вес 82
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Тоттенхэм 0:0 Милан Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 Был в запасе Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    14.02.2023 1' - 90' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 70' Милан 1:0 Торино Италия. Серия А, 22 тур
    32'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 11 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:1 Милан (Милан)
    26.02.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    18.02.2023 Был в запасе Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    10.02.2023 1' -70' Милан (Милан) 1:0 Торино (Турин)
    32'
    05.02.2023 1' -86' Интер (Милан) 1:0 Милан (Милан)
    29.01.2023 Был в запасе Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    24.01.2023 23' -90' Лацио (Рим) 4:0 Милан (Милан)
    54'
    14.01.2023 86' -90' Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    13.11.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    08.11.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Специя (Ла Специя)
    30.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Милан (Милан)
    22.10.2022 1' -60' Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    01.10.2022 1' -73' Эмполи (Эмполи) 1:3 Милан (Милан)
    24'
    18.09.2022 1' -46' Милан (Милан) 1:2 Наполи (Неаполь)
    18'
    10.09.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:2 Милан (Милан)
    03.09.2022 84' -90' Милан (Милан) 3:2 Интер (Милан)
    30.08.2022 1' -79' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    13.08.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:2 Удинезе (Удине)
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