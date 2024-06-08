Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи 2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Суперкубок Италии 2022 Чемпионат мира 2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Чемпионат Европы 2020 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Суперкубок Испании 2018 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Германия. Бундеслига 2011/2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Германия. Бундеслига 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009