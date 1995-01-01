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    Ловрен и Дзюба – в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta

    Итальянский портал PianetaFanta, который специализируется на фэнтези-футболе, составил рейтинг из футболистов, способных удивить на Евро-2020.

    В топ-10 включены два игрока, выступающие в РПЛ. Это Деян Ловрен и Артем Дзюба из «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: PianetaFanta

    Итальянский портал, посвященный фэнтези-футболу. Аудитория в фейсбуке - более 40 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:32
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4498

      Fusballer 21 минуту назад

      Уже удивил в матче с Польшей - гроссмейстерской ходьбой и бесполезным умением цепляться за мячи. Итальяшки насчитали Дзюбе 16 голов))) Даже они понимают, что 4 гола Тамбову - это фарс)))

      "Artem ****** (Russia): stagione da incorniciare per l'attaccante russo in forza allo Zenit San Pietroburgo, 16 gol quest'anno nelle 31 presenze totali con il club campione di Russia."

      ****** - ахаха)))

      2
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      Рейтинг: +44870

      MaxRnD > Fusballer 16 минут назад

      (c) .. гроссмейстерской ходьбой ..

      он просто долго сосредотачивался

      0
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      Рейтинг: +2792

      FENIX-SL 28 минут назад

      авторитетно
      даже у наших "порталов" сайты лучше

      гюндаган прям способен удивить

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      Рейтинг: +1775

      Semushkin Roman Valerievi 44 минуты назад

      Дзюба может удивить только трепатнёй и подвешенностью своего языка. Да знаем мы чем Дзюба может удивить. И лучше не надо этого делать на поле при зрителях-)

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      Рейтинг: +2792

      FENIX-SL > Semushkin Roman Valerievi 27 минут назад

      если бы он это сделал на поле при зрителях
      то хотя бы его запомнили бы
      а так через лет 5 никто и не вспомнит это чудо

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      Рейтинг: +44870

      MaxRnD 51 минуту назад

      Опять ?

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