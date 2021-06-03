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  • Ловрен и Дзюба – в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta

Ловрен и Дзюба – в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta

3 июня 2021, 20:32
13

Итальянский портал PianetaFanta, который специализируется на фэнтези-футболе, составил рейтинг из футболистов, способных удивить на Евро-2020.

В топ-10 включены два игрока, выступающие в РПЛ. Это Деян Ловрен и Артем Дзюба из «Зенита».

Источник: PianetaFanta

Итальянский портал, посвященный фэнтези-футболу. Аудитория в фейсбуке - более 40 тысяч подписчиков.

Чемпионат Европы Дзюба Артем Йылмаз Бурак Ярмоленко Андрей Ловрен Деян Кьер Симон Пукки Теему Гюндоган Илкай Родригес Рикардо Карраско Янник Симон Унаи
Комментарии (13)
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MaxRnD
1622742205
Опять ?
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Fusballer
1622744001
Уже удивил в матче с Польшей - гроссмейстерской ходьбой и бесполезным умением цепляться за мячи. Итальяшки насчитали Дзюбе 16 голов))) Даже они понимают, что 4 гола Тамбову - это фарс))) "Artem ****** (Russia): stagione da incorniciare per l'attaccante russo in forza allo Zenit San Pietroburgo, 16 gol quest'anno nelle 31 presenze totali con il club campione di Russia." ****** - ахаха)))
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Plyash
1622745946
Взгляните выше,кто и что пишет.А пишет какая-то борзота PianetaFanta,специализирующаяся на "фэнтези-футболе",понимаете? Ключевое слово - фэнтези.Мечтать,как говорится,не вредно.
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Из Твери Леха
1622747778
Фэнтези-футбол?)) Это там где спартак - пичинен?)))
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VVM1964
1622757165
Ну то что Дзюба может удивить , в этом никто не сомневается , но как это связано с футболом ? )))
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Play
1622777386
Ну Ловрен и Дзюба уже удивили, тем что попали в этот список. Это, наверное, тоже считается.
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Oldtrafford83
1622779803
Тёмка может только новым видео всех удивить, футболом уже вряд ли)
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ItalianFootball
1622790176
Рикардо Родригес и Ярмоленко ?.. Мне кажется жребий тянули и называли кандидатами.
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zigbert
1622796472
Головокружительный список.
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Hektor 84
1622944716
Шлюба только новым видосом!!!
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