Ловрен и Дзюба – в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta

Итальянский портал PianetaFanta, который специализируется на фэнтези-футболе, составил рейтинг из футболистов, способных удивить на Евро-2020.

В топ-10 включены два игрока, выступающие в РПЛ. Это Деян Ловрен и Артем Дзюба из «Зенита».