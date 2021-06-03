Ловрен и Дзюба – в топ-10 игроков, способных удивить на Евро, по версии PianetaFanta

Итальянский портал PianetaFanta, который специализируется на фэнтези-футболе, составил рейтинг из футболистов, способных удивить на Евро-2020.
В топ-10 включены два игрока, выступающие в РПЛ. Это Деян Ловрен и Артем Дзюба из «Зенита».
- Унаи Симон (Испания);
- Симон Кьер (Дания);
- Рикардо Родригес (Швейцария);
- Деян Ловрен (Хорватия);
- Янник Карраско (Бельгия);
- Илкай Гюндоган (Германия);
- Андрей Ярмоленко (Украина);
- Теему Пукки (Финляндия);
- Бурак Йылмаз (Турция);
- Артем Дзюба (Россия).
Источник: PianetaFanta
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