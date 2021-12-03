Капитан «Милана» Кьер пропустит остаток сезона

Центральный защитник «Милана» Симон Кьер выбыл на длительный срок из-за травмы.
Датчанин перенес операцию на передней крестообразной связке и медиальной коллатеральной связке левого колена.
Ожидается, что на восстановление 32-летнему футболисту потребуется около шести месяцев, то есть сезон для него досрочно завершен.
- Кьер – капитан «Милана».
- В текущем сезоне он провел 14 матчей.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
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