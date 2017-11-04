Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кьер: «Севилья» после победы над «Спартаком» сама контролирует свою судьбу в Лиге чемпионов»

Кьер: «Севилья» после победы над «Спартаком» сама контролирует свою судьбу в Лиге чемпионов»

4 ноября 2017, 13:53
4

Защитник «Севильи» Симон Кьер после победы над «Спартаком» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов подчеркнул, что команда вернула себе контроль над своей дальнейшей судьбой в турнире.

На данный момент испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая на два очка красно-белых и на одно отставая от «Ливерпуля».

«Севилья» добыла невероятно важную победу над «Спартаком». Теперь мы вновь сами контролируем свою судьбу и выход в плей-офф зависит только от нас самих.

Матч в России завершился с сумасшедшим результатом. Мои слова могут показаться странными после такого поражения, но игра проходила под нашим контролем в течение длительного времени, и мне даже удалось забить. Потом мы задавали себе вопрос: что произошло?

Теперь мы смогли изменить ситуацию и реабилитироваться за разочаровывающее поражение», – цитирует Кьяера Sportskeeda.

Напомним, во встрече третьего тура, проходившей в Москве, «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Севилья Спартак Кьер Симон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alexivanof197
1509795380
у Севильи также как и у Спартака 2 игры с теми же соперниками. кто лучше проведет их-тот и выйдет
Ответить
swot1205
1509796224
такие же нытики как их молодежная команда. стыдно...
Ответить
Полная Канистра
1509799505
симулянты хреновы на вас противно уже смотреть корчитесь как бабы в пос...е
Ответить
OfaZavr
1509809502
да тьфу на вас сыграли да забыли, у всех еще по два матча посмотрим кто лучше будет контролировать свою судьбу.
Ответить
Главные новости
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
7
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Слуцкий впервые прокомментировал назначение в сборную России по медиафутболу
18:43
Сафонов получил оценку от L’Equipe за проигранный Суперкубок Франции
18:33
1
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
6
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
9
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
Вчера, 13:48
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+