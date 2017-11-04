Кьер: «Севилья» после победы над «Спартаком» сама контролирует свою судьбу в Лиге чемпионов»

Защитник «Севильи» Симон Кьер после победы над «Спартаком» (2:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов подчеркнул, что команда вернула себе контроль над своей дальнейшей судьбой в турнире.

На данный момент испанский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая на два очка красно-белых и на одно отставая от «Ливерпуля».

«Севилья» добыла невероятно важную победу над «Спартаком». Теперь мы вновь сами контролируем свою судьбу и выход в плей-офф зависит только от нас самих.

Матч в России завершился с сумасшедшим результатом. Мои слова могут показаться странными после такого поражения, но игра проходила под нашим контролем в течение длительного времени, и мне даже удалось забить. Потом мы задавали себе вопрос: что произошло?

Теперь мы смогли изменить ситуацию и реабилитироваться за разочаровывающее поражение», – цитирует Кьяера Sportskeeda.

Напомним, во встрече третьего тура, проходившей в Москве, «Спартак» разгромил «Севилью» со счетом 5:1.