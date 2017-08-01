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    «Севилья» договорилась с «Фенербахче» по трансферу защитника Кьяера

    «Севилья» договорилась с «Фенербахче» относительно трансфера защитника Симона Кьяера, сообщает Sport.es. 28-летний датчанин во вторник, 1 августа, должен прибыть в Испанию для прохождения медицинского осмотра. В случае, если осмотр пройдет удачно, то после этого будет подписан четырехлетний контракт.

    Финансовые подробности сделки не разглашаются. Известно, что сумма сделки оценивается в 13 миллионов евро.

    В прошлом сезоне защитник провел 43 матча во всех турнирах за свой клуб, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 11:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 1 августа 2017, 14:22

      Хороший защитник, да еще и за не большие деньги,

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