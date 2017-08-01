«Севилья» договорилась с «Фенербахче» по трансферу защитника Кьяера

«Севилья» договорилась с «Фенербахче» относительно трансфера защитника Симона Кьяера, сообщает Sport.es. 28-летний датчанин во вторник, 1 августа, должен прибыть в Испанию для прохождения медицинского осмотра. В случае, если осмотр пройдет удачно, то после этого будет подписан четырехлетний контракт.

Финансовые подробности сделки не разглашаются. Известно, что сумма сделки оценивается в 13 миллионов евро.

В прошлом сезоне защитник провел 43 матча во всех турнирах за свой клуб, забил три гола и сделал одну результативную передачу.