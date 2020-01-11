Кьер прибыл на медосмотр перед трансфером в «Милан»

Защитник «Севильи» Симон Кьер в ближайшее время станет игроком «Милана».
30-летний датчанин уже прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования. Соответствующие кадры опубликовал в твиттере журналист Sky Sport Italia Марко Бовичелли.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» согласовал аренду игрока до конца текущего сезона.
- Первую часть сезона Кьер провел в «Аталанте» также на правах аренды.
- Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Твиттер Марко Бовичелли
Журналист Sky Sport Italia, сотрудничает с Джанлукой Ди Марцио. Аудитория микроблога - более 9 тысяч человек.