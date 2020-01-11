Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Кьер прибыл на медосмотр перед трансфером в «Милан»

    Защитник «Севильи» Симон Кьер в ближайшее время станет игроком «Милана».

    30-летний датчанин уже прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования. Соответствующие кадры опубликовал в твиттере журналист Sky Sport Italia Марко Бовичелли.

    По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» согласовал аренду игрока до конца текущего сезона.

    • Первую часть сезона Кьер провел в «Аталанте» также на правах аренды.
    • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Марко Бовичелли

    Журналист Sky Sport Italia, сотрудничает с Джанлукой Ди Марцио. Аудитория микроблога - более 9 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106846
    #2
    Chernyi Lis
    80640
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75091
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru