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Кьер прибыл на медосмотр перед трансфером в «Милан»

11 января 2020, 13:45

Защитник «Севильи» Симон Кьер в ближайшее время станет игроком «Милана».

30-летний датчанин уже прибыл в Милан для прохождения медицинского обследования. Соответствующие кадры опубликовал в твиттере журналист Sky Sport Italia Марко Бовичелли.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» согласовал аренду игрока до конца текущего сезона.

  • Первую часть сезона Кьер провел в «Аталанте» также на правах аренды.
  • Его рыночная стоимость – 6,5 миллиона евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Марко Бовичелли

Журналист Sky Sport Italia, сотрудничает с Джанлукой Ди Марцио. Аудитория микроблога - более 9 тысяч человек.

Италия. Серия А Милан Севилья Аталанта Кьер Симон
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