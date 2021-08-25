Кьер – о спасении Эриксена: «Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь»

Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал получение награды президента УЕФА.

Награду ежегодно вручают за «выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества».

В этом году ее получили девять человек, участвовавших в спасении Кристиана Эриксена. Это бригада медиков сборной, дежурные врачи стадиона, медработники УЕФА и Кьер.

«Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь. Команда отреагировала на ситуацию как единое целое. Мы сделали все, чтобы сохранить это единство и быть как можно более полезными. Я стараюсь быть лидером команды как на поле, так и за его пределами, во всех сферах жизни, когда мы проводим время вместе. Думаю, это одна из главных привилегий в моей карьере.

Мы знакомы с Кристианом много лет. У него отличная семья, много друзей, все желают ему всего самого лучшего. В итоге все хорошо и с ним, и с его семьей. Я счастлив», – сказал Кьер.