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  • Кьер – о спасении Эриксена: «Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь»

Кьер – о спасении Эриксена: «Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь»

25 августа 2021, 11:40

Капитан сборной Дании Симон Кьер прокомментировал получение награды президента УЕФА.

  • Награду ежегодно вручают за «выдающиеся достижения, профессиональное мастерство и образцовые личные качества».
  • В этом году ее получили девять человек, участвовавших в спасении Кристиана Эриксена. Это бригада медиков сборной, дежурные врачи стадиона, медработники УЕФА и Кьер.

«Случившееся мы сохраним в памяти на всю жизнь. Команда отреагировала на ситуацию как единое целое. Мы сделали все, чтобы сохранить это единство и быть как можно более полезными. Я стараюсь быть лидером команды как на поле, так и за его пределами, во всех сферах жизни, когда мы проводим время вместе. Думаю, это одна из главных привилегий в моей карьере.

Мы знакомы с Кристианом много лет. У него отличная семья, много друзей, все желают ему всего самого лучшего. В итоге все хорошо и с ним, и с его семьей. Я счастлив», – сказал Кьер.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Дания Кьер Симон Эриксен Кристиан
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