Кьер, Де Брюйне, Иммобиле и Лукаку – в символической сборной группового этапа Евро-2020 по версии читателей BBC

BBC представил символическую сборную группового этапа чемпионата Европы-2020.
Футболисты в команду отбирались по итогам голосования читателей.
Вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);
Защитники: Леонардо Спинаццола (Италия); Симон Кьер (Дания), Эзган Алиоски (Северная Македония);
Полузащитники: Матеуш Клих (Польша), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды), Мануэль Локателли (Италия);
Нападающие: Чиро Иммобиле (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Александер Исак (Швеция).
Источник: BBC