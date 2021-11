Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 20-го по 11-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места во второй десятке.

Рейтинг номинантов с 30-й по 21-ю строчку можно посмотреть здесь.

We're half way through our ranking... what about a break? #ballondor pic.twitter.com/6BQOPocbHQ