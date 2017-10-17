«Спартак» забил «Севилье» пять голов, Промес сделал дубль

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
1:0 – Промес, 18
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1:1 – Кьер, 30
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2:1 – Мельгарехо, 58
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3:1 – Глушаков, 67
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4:1 – Адриано, 74
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5:1 – Промес, 90
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«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Источник: Twitter