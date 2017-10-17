«Спартак» забил «Севилье» пять голов, Промес сделал дубль

Все голы шикарны и прекрасны, просто душа поёт!!
Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
1:0 – Промес, 18
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— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.
1:1 – Кьер, 30
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— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.
2:1 – Мельгарехо, 58
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— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.
3:1 – Глушаков, 67
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— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.
4:1 – Адриано, 74
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— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.
5:1 – Промес, 90
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— РФПЛ (@rfpl) 17 октября 2017 г.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов