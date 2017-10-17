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    «Спартак» забил «Севилье» пять голов, Промес сделал дубль

    Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    1:0 – Промес, 18

    1:1 – Кьер, 30

    2:1 – Мельгарехо, 58

    3:1 – Глушаков, 67

    4:1 – Адриано, 74

    5:1 – Промес, 90

    «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Twitter

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    17.10.2017 23:58
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:27

      Все голы шикарны и прекрасны, просто душа поёт!!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 октября 2017, 07:12

      Красавцы! На победу Спартака 2-1 ставил, но такой разгром дорогого стоит!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 октября 2017, 05:48

      С ПОБЕДОЙ всех!!!Поставил на 2-2 и ни разу не пожалел что потерял ставку.Такое запоминается надолго.Парни просто красавцы!!!Теперь не звездить по поводу победы,не терять основных игроков и спокойно серьёзно готовиться к другим играм.Будет непросто,но верим в хороший исход!ЦСКА удачи сегодня,а Зениту и ЛОКО завтра!Не подведите парни!

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 октября 2017, 03:17

      Спасибо, ребята!!! Думаю уверенности прибудет на 100%!!! Настроение подняли, неделю несшибет!!!

      4
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya 18 октября 2017, 01:46

      аааааааааааааа, только доехал домой с матча..... просто агонь! это потрясающе! голоса нет, не знаю как завтра работать но мне пофиг! Спасибо КОМАНДА!

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2017, 00:24

      Антоха конечно шедевральный 5 мяч положил) Думаю этот мяч будет претендовать на звание лучшего на групповом этапе. Ну и в целом Антоха может претендовать на звание лучшего игрока недели, если завтра кто-то не переплюнет его достижения.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 18 октября 2017, 00:21

      Большие молодцы! Вот так и надо играть!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 18 октября 2017, 00:11

      Хотелось бы спросить жирного "обиженного" червя, хромую толстую утку и всех остальных бла, бла, бла. Ну что, скушали? Великолепная игра! Молодцы! Всех с Победой! Так держать и не расслабляться, впереди ещё много игр как в Лиге, так и в чемпионате и Кубке.

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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 18 октября 2017, 00:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак на редкость НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ команда!!! Играет, как на душу положит: сначала сольёт ВСЁ последним командам России, потом разгромит Севилью....(???!!!), завтра проиграет уличной любительской команде...... Очень НЕПРИЯТНАЯ команда!!!!!

      -9
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Правдоруб100 18 октября 2017, 01:16

      ты как человек видать ГОВНО.........

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      Рейтинг: +33554

      oyabun 18 октября 2017, 00:02

      Инструкция КБ болельщикам: записать эту игру и пересматривать перед сном на ночь! Хорошие сновидения гарантированы! )))

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