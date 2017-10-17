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«Спартак» забил «Севилье» пять голов, Промес сделал дубль

17 октября 2017, 23:58
37

Завершился матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между российским «Спартаком» и испанской «Севильей» (5:1). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

1:0 – Промес, 18

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1:1 – Кьер, 30

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2:1 – Мельгарехо, 58

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3:1 – Глушаков, 67

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

4:1 – Адриано, 74

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

5:1 – Промес, 90

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию матча.

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

Источник: Twitter
Лига чемпионов Спартак Севилья Глушаков Денис Адриано Луис Кьер Симон Мельгарехо Лоренцо Промес Квинси
Комментарии (37)
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petrucho-spb
1508272103
Радует Спартак)
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Алекc
1508272269
там уж четвертый)))))))))0 я в шоке. пипец от такой радости всех соседей разбудил! КБ всех КБ поздравляю. пишем историю ё моё ))
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Алекc
1508272576
пятый, друзья, пяяяятыыый. это суперкласс!!!!
Ответить
SpazMatikus
1508272977
Всех с победой!!!!СПАРТАК молодцы!!!!!
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апоголлл
1508273022
что теперь скажет червяк,?небось опять про судейство будет тявкать
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Fancyfall
1508273064
отличные голы!
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prtcs
1508273199
Молодцы мужики!!!
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petrucho-spb
1508273201
хребет сломали,честно пишу не верил ,но это случилось.Спартак показал что надежна и вера никогда не умирает.Вот бы кони так же нагнули самоуверенный базель!!!!
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ljrljr0505
1508273267
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!!!! Давно так не радовался.. Ведь умеют если захотят. Теперь почин ЧЕМПИОНА надо другим клубам поддержать.
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Правдоруб100
1508274180
Спартак на редкость НЕПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ команда!!! Играет, как на душу положит: сначала сольёт ВСЁ последним командам России, потом разгромит Севилью....(???!!!), завтра проиграет уличной любительской команде...... Очень НЕПРИЯТНАЯ команда!!!!!
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